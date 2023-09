Hoʻohuli ʻo Dow Jones Industrial Average i nā poho a pani ʻia

Ua hoʻokō ka Dow Jones Industrial Average (DJIA) i ka hoʻihoʻi ʻana mai nā poho mua i ka Pōʻalima a pani i ka lā kokoke i 0.2% kiʻekiʻe ma 3 pm ET. Ua hui pū ʻia kēia neʻe maikaʻi me ka emi ʻana o nā koi hana ʻole no ka pule e pau ana i ka lā 2 Kepakemapa, me ka hāʻule ʻana o ka helu i 216,000 mai kahi 229,000 i hoʻoponopono hou ʻia i ka pule i hala. ʻOiai ʻo kēia hoʻomaikaʻi ʻana, kū ka nui o ka piʻi ʻana o ka piʻi ʻana i Nowemapa ma 43.4%, e like me ka CME FedWatch Tool.

ʻOiai ua hiki i ka DJIA ke hoʻohuli i nā mea a puni, ua loaʻa ka S&P 500 i ka emi ʻana o 0.3%, a ua hāʻule ka Nasdaq nui i ka 0.8% i ke kūʻai ʻia ʻana o nā ʻenehana. Ke kūʻai nei nā ʻōlelo kuhikuhi ʻekolu a pau ma lalo o kā lākou 50-lā neʻe awelika.

Ma ke ʻano o nā hōʻailona mākeke ʻē aʻe, ʻoi aku ka nui o ka nui ma NYSE akā haʻahaʻa ma ka Nasdaq i hoʻohālikelike ʻia i ka manawa like ma ka Pōʻakolu. Ua ʻike pū ka aila ʻaila i ka emi ʻana ma luna o 0.5% a i $86.95 i ka barela, ʻoiai ka hāʻawi ʻana ma ka benchmark 10-makahiki Treasury note hāʻule e 2 kumu kumu i 4.26%.

Loaʻa nā maka o nā mea kālā i nā mea hou loa i ka mākeke cryptocurrency. Late Thursday, Cathie Wood ka ARK Invest a me ka waiwai hoʻokele waiwai 21 Shares waiho me ka SEC e kaumaha aku i kahi Ethereum wahi hoʻololi-kālepa kālā (ETF) e paʻa i ka etera cryptocurrency. ʻO nā ʻoihana hoʻokele waiwai nui ʻē aʻe, e like me VanEck a me Blackstone, ke kali nei hoʻi i ka ʻae ʻia e hoʻomaka i nā US spot crypto ETF.

I loko o nā waihona Dow Jones, ua ʻike ʻo Apple (AAPL) i kahi emi nui ma hope o ka lono o Kina e kau ana i nā curbs ma ka iPhone e hoʻohana ʻia e nā luna aupuni. ʻO nā alakaʻi ʻenehana ʻē aʻe i ka Dow, me Microsoft (MSFT) a me Cisco (CSCO), hāʻule pū kekahi. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻike ʻo Intel (INTC) i ka piʻi ʻana o kāna kumukūʻai kūʻai, e neʻe ana i kahi wahi kūʻai ma hope o ka haki ʻana i ka Pōʻalua. Ua alakaʻi ʻia ka piʻi ʻana o Intel e ka nūhou e hāʻawi ʻo ia i kāna mau lawelawe foundry i ka chipmaker Tower Semiconductor (TSEM).

Ma nā ʻōlelo o nā kumukūʻai kikoʻī, ua noho ʻo Sprinklr (CXM) i kahi kūʻai kūʻai ʻoiai e hāʻawi ana i kekahi mau loaʻa i ke ahiahi. Hoʻonohonoho ʻia ka waihona lako polokalamu ʻoihana Smartsheet (SMAR) a me Braze (BRZE) e hōʻike i kā lākou loaʻa kālā ma hope o ka pani ʻana o ka mākeke.

Ma waho o ka Dow Jones, ua ʻike ʻo GameStop (GME) i ka hoʻihoʻi hou ʻana i kāna kumukūʻai kumukūʻai ma hope o kāna mau hopena hapaha. Ua hōʻike ka hui i ka ulu ʻana o 2% o ka loaʻa kālā a me ka emi ʻana o nā poho i hoʻohālikelike ʻia i ka hapaha like o ka makahiki i hala.

ʻO ka holoʻokoʻa, ua ʻike ka mākeke i nā neʻe hui ʻana i ka Pōʻalima, me ka hoʻihoʻi hou ʻana o kekahi mau index aʻo nā mea ʻē aʻe i kū i ka emi ʻana. Ke nānā pono nei nā mea hoʻolale kālā i nā ʻano mea like ʻole, me ka hoʻopiʻi hana ʻole, ka hoʻomohala ʻana i ka cryptocurrency, a me ka hana ʻana o kēlā me kēia hui no nā manawa hoʻolimalima.

