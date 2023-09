Hoʻopaʻa ka IMF a me ka World Bank i ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau, nā pilikia ʻaiʻē, a me nā hoʻololi kikohoʻe.

Ma kahi ʻōlelo hui like ʻole, ua hoʻohiki ka International Monetary Fund (IMF) a me ka World Bank e hoʻonui i kā lākou hui ʻana i ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia koʻikoʻi o ka honua e like me ka hoʻololi ʻana i ke aniau, nā haʻahaʻa aie, a me nā hoʻololi kikohoʻe o nā ʻāina. Hoʻomaopopo nā hui ʻelua i nā luʻi e kū nei i ka hoʻokele honua, me ka hoʻonui ʻana i nā pōʻino o ke aniau, ka lohi ʻana o ka ulu ʻana, a me ka ʻāpana geopolitical, a manaʻoʻiʻo ma ka hana pū ʻana, hiki iā lākou ke hana i kahi haʻawina koʻikoʻi.

Hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1944 ma kahi hālāwai ma Bretton Woods, New Hampshire, ua hoʻonohonoho maikaʻi ʻia ka IMF a me ka World Bank me ko lākou mau lālā āpau a me kā lākou ʻike loea e kōkua i nā ʻāina e hoʻoponopono pono i kēia mau pilikia. ʻO ka pelekikena hou o ka World Bank, ʻo Ajay Banga, e hele i kāna hui mua G20 a loaʻa iā ia ke kauoha e hoʻonui i nā kumu waiwai o ka mea hāʻawi aku e hoʻoponopono i ka hoʻololi ʻana i ke aniau, nā maʻi maʻi, nā palupalu, a me nā pilikia ʻē aʻe o ka honua me kāna huakaʻi kuʻuna anti-ʻilihune.

Manaʻo ka Pelekikena ʻAmelika ʻo Joe Biden e kālele i ka hoʻoponopono ʻana i ka World Bank a me nā mea hāʻawi kālā hoʻomohala multilateral ma ka hui G20. ʻIke ʻo ʻAmelika i kēia mau keʻena he mea koʻikoʻi koʻikoʻi i ka hōʻaiʻē ʻana o Kina. No ke kū ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau, hoʻolālā ka IMF a me ka World Bank e hui pū ma kahi "hoʻokumu ʻia a hoʻokumu ʻia." Hoʻopili kēia i ka hoʻokumu ʻana i nā hālāwai maʻamau o ka Bank-Fund Climate Advisory Group i kēlā me kēia ʻelua mahina e noʻonoʻo ai i nā hanana pili i ke aniau ma nā papahana koʻikoʻi. E hoʻohana pū ʻia ka IMF's Resilience and Sustainability Trust, ka mea e hāʻawi kālā ai no ke kūpaʻa ʻana i ke aniau a me nā papahana hoʻololi i nā ʻāina waena.

Eia kekahi, e hana nā hui ʻelua i ka hoʻopili ʻana i nā noʻonoʻo ʻana i ke aniau i kā lākou hoʻoikaika ʻana i ka hoʻomau ʻana i ka aie no nā ʻāina haʻahaʻa. Ua hana nui lākou i ka hoʻomau ʻana i ka ʻaiʻē, ke kākoʻo ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻoponopono hou ʻana, a ua hoʻokumu i kahi papaʻaina ʻaiʻē aupuni i ka makahiki i hala e hoʻohālikelike i nā manaʻo hoʻoponopono hou a me ka wikiwiki o ka mālama ʻana i nā aie.

Eia kekahi, e hui pū ka IMF a me ka World Bank e kōkua i nā ʻāina i kā lākou hoʻololi kikohoʻe. E pili ana kēia i ka hoʻopili ʻana i nā kamaʻāina i nā lawelawe pūnaewele a me ka hōʻemi ʻana i nā mea pale i ka hoʻopili kamepiula. ʻO kā lākou hana hui e kōkua i nā ʻāina e hoʻonui i ka pono o ka hōʻiliʻili kālā a me nā ʻōnaehana hoʻolimalima a hoʻohana i nā pono o nā ʻenehana kikohoʻe hou i ka wā e hoʻokele ana i nā pilikia pili.

I ka hopena, ua hana nui ka IMF a me ka World Bank i ka hoʻokō ʻana i ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau, nā nāwaliwali o ka aie, a me nā hoʻololi kikohoʻe o nā ʻāina. ʻO kā lākou hui pū ʻana e manaʻo e hāʻawi i ke kākoʻo koʻikoʻi i nā ʻāina i ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pilikia a me ka hoʻoikaika ʻana i ka ulu hoʻokele waiwai.

