Hoʻokomo ʻo iPadOS 17 i ke kākoʻo no nā polokalamu UVC: He mea hoʻololi pāʻani no nā mea hana wikiō a me nā mea pāʻani.

Lawe mai ʻo iPadOS 17 i kahi hoʻololi nui i hoʻonohonoho ʻia e hauʻoli ai nā mea hana wikiō a me nā mea pāʻani - kākoʻo no nā polokalamu UVC (USB Video Class). 'O ia ho'i, hiki i nā iPads ke ho'omaopopo i nā webcams waho, nā kāme'a, nā kāleka ki'i wikiō, a me nā mea hana 'ē a'e i pili ma luna o USB-C. ʻOiai paha he mea hoihoi ʻole kēia hoʻohui, ua lilo ia i kumu leʻaleʻa a me ka hoʻokolohua no nā mea hoʻohana he nui.

Ua ʻike kekahi mea hoʻohana i kahi ala kūʻokoʻa e hoʻohana ai i kēia hiʻohiʻona hou. Ma ka hoʻohana ʻana i ke kākoʻo UVC, ua hiki iā lākou ke hoʻohana i kahi Game Boy Camera ma ke ʻano he webcam no nā kelepona FaceTime ma kā lākou iPad Pro. ʻOiai he mea ʻakaʻaka paha kēia, hōʻike ia i ka versatility o ke kākoʻo UVC ma iPadOS 17.

Ma mua o ka luʻu ʻana i nā hoʻokolohua maʻamau me ka hopu ʻana o UVC ma iPad Pro, pono e hoʻomaopopo i nā kumu. He maʻalahi ke ʻano o ka hopu ʻana o UVC ma iPad Pro - inā pili ka pahupaʻikiʻi kūpono i ka iPad, e hoʻololi koke nā polokalamu e like me FaceTime iā ia ma ke ʻano he kumu wikiō paʻamau. He mea maʻalahi kēia i ka hoʻohana ʻana i nā webcams waho a i ʻole nā ​​kāmera no nā kelepona wikiō a i ʻole ka hopu ʻana i nā ʻike me ka ʻole o ka hoʻonohonoho hou ʻana.

Ma kahi o nā webcams, wehe ke kākoʻo UVC i ka hiki ke hoʻohana i nā kāleka hopu pāʻani, nā mea hoʻololi DSLR, a me nā mea USB ʻē aʻe e hoʻopili ai i kahi kumu wikiō USB i kahi iPad Pro. Hiki i nā mea pāʻani ke pāʻani i nā pāʻani mai kā lākou Nintendo Switch a i ʻole Steam Deck ma ka iPad Pro's Retina Display me ka hoʻohana ʻana i kahi kāleka hopu pāʻani waho.

No ka hana ʻana i kēia hana, pono nā mea hoʻohana i kahi polokalamu ma kā lākou iPad e hiki ke heluhelu i ka hoʻokomo wikiō mai nā polokalamu UVC pili. ʻO kekahi o ia app ʻo Capture Pro: UVC Viewer, kahi mea pono i hoʻomohala ʻia e Jingcheng Tang e hoʻohana ana i nā iPadOS 17 API hou e hōʻike a hopu i nā wikiō mai nā kumu waho.

Hoʻonui hou ʻia nā mea hiki me ka hiki ke hoʻohana i ka Game Boy Camera ma ke ʻano he webcam. Ma ka hoʻopili ʻana i ka Game Boy Camera i ka Pocket console a me ka hoʻouna ʻana i ka wikiō wikiō i ka iPad Pro ma o HDMI adapters, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻokō i ke ʻano kūʻokoʻa o kahi ʻano pololei mai kahi pāʻani Game Boy i ka wā o ke kelepona ʻana o FaceTime.

Ma ka holoʻokoʻa, ʻo ke kākoʻo no nā polokalamu UVC ma iPadOS 17 e wehe i nā mea hana hou no nā mea hana wikiō a me nā mea pāʻani like. Hāʻawi ia i ka hoʻohui maʻalahi o nā webcams waho, nā pahupaʻikiʻi, a me nā kumu wikiō, e hana ana i ka iPad Pro i mea hana maʻalahi no nā ʻano hana hana a me nā hana pāʻani.

Manaʻo

- UVC (USB Video Class): He maʻamau e wehewehe i ka hiki ke kahe wikiō ma luna o nā pili USB.

- Kāleka hopu pāʻani: ʻO nā lako lako e hopu a hoʻopaʻa i nā kiʻi pāʻani mai nā console pāʻani a i ʻole PC.

- Nā mea hoʻololi DSLR: Nā mea e hiki ai ke hoʻopili i kahi kāmela DSLR i nā polokalamu e like me nā kamepiula a i ʻole nā ​​​​polokalamu.