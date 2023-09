Sony WF-1000XM5 vs. Bose QuietComfort Earbuds II: ʻO wai ke koho ʻoi aku ka maikaʻi?

Ua leʻaleʻa wau i ka hoʻāʻo ʻana i nā hanauna he nui o nā earbuds uila uila mai nā ʻoihana ʻoihana ʻo Sony a me Bose, a pono wau e ʻōlelo he manawa maikaʻi loa ia e lilo i mea hoʻohana i kēia mau polokalamu. Ma hope o nā mahina o ka noho ʻana me Sony WF-1000XM5, ua mākaukau wau e kaʻana like i kaʻu ʻōlelo hoʻoholo inā hiki iā lākou ke hoʻoneʻe i ka Bose ma ke ʻano o kaʻu mau leo ​​kani kani.

Ma ke ʻano o ka maikaʻi o ke kani, mahalo nui ʻia ka Sony WF-1000XM5. Hāʻawi lākou i nā kikoʻī kupaianaha a me ka mālamalama, e hoʻolilo iā lākou i ʻelua ʻike ʻoi loa o nā earbuds uea maikaʻi aʻu i ʻike ai. Eia nō naʻe, pono ka Bose QuietComfort Earbuds II i ko lākou kūlana ʻelima hōkū. Hāʻawi lākou i kahi leo mele a me ka leʻaleʻa me ka nui o nā kikoʻī, ʻoi loa i ka bass. ʻOiai ʻoi aku ka maikaʻi o ka leo o Sony, ʻaʻole wau e wikiwiki e hoʻololi i kaʻu Bose inā loaʻa iaʻu.

ʻO kahi o Sony WF-1000XM5 e ʻālohilohi ai i ka maikaʻi kelepona. ʻO kā lākou "noise reduction structure" e hiki ai ke hoʻouna i ka leo maʻemaʻe, ʻoiai ma nā wahi makani. I ka hoʻohālikelike, hāʻule iki ka Bose i kēia ʻano.

ʻO kahi ʻokoʻa ʻokoʻa ma waena o nā earbuds ʻelua ʻo kā lākou ala e hoʻopau ai i ka walaʻau. Hoʻoikaika ikaika ka Bose me kā lākou algorithm hoʻopau leo, e hana ana i kahi ʻano noho mālie. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua koho ʻo Sony i kahi hopena maʻalahi, e kāpae ana i nā alapine ʻokoʻa a hāʻawi i kahi manaʻo ʻē aʻe o ka hoʻopau ʻana i ka walaʻau. ʻOiai maikaʻi nā mea ʻelua, hiki i ka Bose ke hoʻopiʻi hou aku i nā poʻe i makemake i kahi ʻike hoʻopau leo ​​ikaika.

He hiʻona ka hoʻohui Bluetooth Multipoint e hoʻokaʻawale i ka Sony WF-1000XM5. ʻAʻole like me ka Bose, ʻae kēia mau pepeiao i ka hoʻololi ʻana ma waena o nā polokalamu me ka ʻole e hoʻokele i nā menus Bluetooth. He mea waiwai nui kēia ʻoluʻolu i nā hiʻohiʻona kahi e hoʻohana ai nā mea hoʻohana i nā ʻano maʻiʻo like ʻole mai nā kumu like ʻole.

Hāʻawi ka Sony WF-1000XM5 i nā mana paʻi pane, akā ʻo ke koho e kāohi i ka leo ma ke kaomi pinepine ʻana i nā earbuds hiki ke lilo i mea paʻakikī. I ka hoʻohālikelike ʻana, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hiki ke hoʻoheheʻe i nā manamana lima i luna a i lalo i ka ʻaoʻao o waho o nā earbuds Bose no ka hoʻokele volume.

He mea koʻikoʻi ka hōʻoluʻolu i ke koho ʻana i nā earbuds, a ʻo ia kekahi o nā kumu nui aʻu i hoʻololi ai mai ka Sony XM4 i ka Bose ma mua. ʻOiai ʻo ka hoʻolālā nani hou o Sony WF-1000XM5 e ʻoluʻolu a hāʻawi i ka hōʻoluʻolu i hoʻomaikaʻi ʻia, loaʻa iaʻu nā kānalua e pili ana i nā eartips. ʻIke au i ka paʻa ʻole o ka pono o nā Sonys, ʻoi aku ka maikaʻi o ka piko pepeiao ʻākau. ʻAʻole i kūpono ka koho pepeiao nui loa o Sony iaʻu.

ʻO ka mea hope loa, ʻo ke koho ʻana ma waena o Sony WF-1000XM5 a me Bose QuietComfort Earbuds II he hoʻoholo paʻakikī. ʻOi aku ka maikaʻi o nā mea ʻelua i ka maikaʻi kani, me Sony ke alakaʻi nei i ka maikaʻi kelepona a me Bose e hāʻawi ana i kahi ʻike hoʻopau kani kani ikaika. Hāʻawi ka Sony earbuds i ka Bluetooth multipoint, aʻo ka Bose e hāʻawi i kahi kūpono kūpono. E noʻonoʻo i kāu mau mea nui ma ke ʻano o ke kani, hōʻoluʻolu, a me nā hiʻohiʻona hou e hoʻoholo ai i ka mea e kūpono i kāu mau makemake.

