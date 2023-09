Ua ʻae ʻo Twitch Streamer Asmongold me Todd Howard's Defense of Starfield Exclusivity

I ka wā o kahi livestream, ua haʻi ʻo Twitch streamer ʻo Zack "Asmongold" i kāna ʻaelike me Bethesda Game Studios ka mea hoʻokumu hoʻokō ʻo Todd Howard ʻo ka pale ʻana iā Starfield he inoa Xbox-kūʻokoʻa. Ma kahi ninaninau BBC i hala iho nei, ua wehewehe ʻo Howard i ka hui pinepine ʻana o ka poʻe i kekahi mau pāʻani me nā kahua kikoʻī, e hōʻike ana i ke ʻano o ka franchise Legend of Zelda e hui pū ʻia me Nintendo. Ua ʻōlelo ʻo Asmongold i kēia manaʻo, me ka ʻōlelo ʻana he ʻoi aku ka maikaʻi o ka Xbox ma luna o Starfield iā ia ma mua o Sony a i ʻole Nintendo.

ʻO kahi o ka hoʻopaʻapaʻa i hāpai ʻia e Asmongold ʻo ia ka ʻōlelo a Howard e maʻalahi ka hoʻomohala ʻana no PC ma mua o ka hoʻomohala ʻana no nā consoles. Ua hoʻopaʻapaʻa ʻo Asmongold ʻo ka hoʻolālā ʻana i kahi pāʻani PC ʻoi aku ka paʻakikī ma muli o ka nui o nā kāleka kiʻi a me nā hoʻonohonoho PC e pono ai nā mea hoʻomohala. ʻOiai ʻaʻole ʻae kekahi poʻe nānā i ka manaʻo o Asmongold, ua kū ʻo ia ma kāna hiʻohiʻona, e hōʻike ana i nā manawa i pilikia ai ka hoʻokuʻu ʻana o PC i ka hoʻohālikelike ʻana i nā hoʻokuʻu console.

Ua huki pū ka livestream i nā manaʻo mai nā mea pā ma YouTube, me nā ʻōlelo he 1,670 e kūkākūkā ana i kēia mea. Ua hui pū ʻia nā manaʻo, e hōʻike ana i nā manaʻo like ʻole o ka poʻe pā ma ke kumuhana.

ʻO Asmongold, ka mea e pāʻani nei iā Starfield mai kona hoʻokuʻu ʻana i ka Early Access, ua haʻi mua i kāna mau manaʻo mua i ka pāʻani, e wehewehe ana he "maikaʻi." Eia nō naʻe, ua hōʻike ʻo ia i ka hoʻohewa ʻana i ka moʻolelo nui, me ka ʻike ʻana he nele i ka maikaʻi.

I ka hopena, ʻo ka ʻaelike a Asmongold me Todd Howard ʻo ka pale ʻana i ke kūʻokoʻa o Starfield e hāʻawi i kahi hiʻohiʻona hoihoi i ka mea. ʻOiai he ʻokoʻa nā manaʻo e pili ana i ka hoʻomohala ʻana no ka PC ʻoi aku ka paʻakikī ma mua o nā consoles, ʻo nā kamaʻilio i hoʻāla ʻia e kēia livestream e hōʻike ana i ka makemake a me ke komo ʻana o ke kaiāulu pāʻani.

