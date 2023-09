Ua wehe ʻo Huawei i ka Mate 60 Pro+ a me ka Mate X5 Foldable: Hiki iā lākou ke 5G-Capable?

Ua hoʻohui ʻo Huawei i ʻelua mau kelepona hou i kāna laina, ʻo ka Mate 60 Pro+ a me ka Mate X5 foldable, ma hope o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka Mate 60 a me Mate 60 Pro. Ua hūnā ʻia ka ʻenehana ʻenehana Kina e pili ana i ka hiki ʻana o ka lekiō o kēia mau mea, akā ʻōlelo nā kumu he 5G maoli lākou. ʻO kahi hoʻokolohua wikiwiki i hana ʻia ma ka Mate X5 foldable e ka mea blogger Kina ʻo Vincent Zhong i hoʻopaʻa i ka wikiwiki o ka hoʻoiho ʻana ma luna o 1Gbps.

ʻO ka Mate 60 Pro + a me ka Mate X5 ka mea i mana ʻia e Huawei's HiSilicon Kirin 9000S chipset, ka mea i hāpai i nā hopohopo e pili ana i ka hiki ʻana o ka hui i nā hoʻopaʻi US. ʻO ka node kaʻina hana 7nm chipset, i hāʻawi ʻia e ka mea hoʻolako chip kūloko SMIC, i manaʻo ʻia e hiki ke hoʻohana ʻia e nā mīkini lithography kiʻekiʻe mai ASML. ʻO ka hoʻokomo pololei ʻana i kēia mau mīkini he hōʻino ia i ka pāpā ʻana i ka lawe ʻana mai, e alakaʻi ana i ka manaʻo noʻonoʻo ua kūkulu ʻo SMIC i kāna mīkini lithography kiʻekiʻe.

Hōʻike nā Benchmarks i alakaʻi ʻia e ka blog tech Chinese Geekerwan e hoʻohālikelike ʻia ka hana o ka Kirin 9000S me Qualcomm's Snapdragon 888, akā manaʻo ʻia aia ma kahi o ʻelua mau hanauna ma hope. Hōʻike ka Kirin 9000S i kahi CPU me hoʻokahi kumu nui a ʻekolu mau kikowaena waena e pili ana i ka hoʻolālā ʻana o "TaiShan" Huawei, a me nā cores ʻehā e pili ana i ka Arm's Cortex-A510. ʻO ia hoʻi ka polokalamu kelepona mua e kākoʻo i ka multi-threading me ʻewalu cores a me 12 mau kaula. ʻO ka GPU, i kapa ʻia ʻo Maleoon 910, i ʻōlelo ʻia e pili pū me ka GPU o Snapdragon 888.

Hāʻawi ka Mate 60 Pro+ i nā mea like me ka Mate 60 Pro, me ke kākoʻo no ka lawelawe kelepona kelepona a me ka leka uila. ʻO nā ʻokoʻa nui ʻo ka "nanotech metallic double dye process" a hoʻomaikaʻi i nā kāmela hope. Ua like ka Mate X5 foldable me ka Mate X3 akā e hōʻike ana i ka Huawei's Kunlun Glass ma ka ʻaoʻao o waho a me kahi hiʻohiʻona iki o ka mokupuni kamera hope.

ʻAʻole i hōʻike ʻo Huawei i nā kumukūʻai o kēia mau mea, akā ua hoʻonohonoho ʻia nā kauoha mua e hoʻomaka koke. Inā hoʻohana maoli ʻia nā kelepona ʻehā i ka laina hou loa o Huawei e ka Kirin 9000S, e hōʻike ana i ka hilinaʻi o ka ʻoihana i kāna hua chip a hōʻike i kahi paʻakikī i nā hoʻopaʻi US. ʻO ka ʻike hou aku e pili ana i kēia mau mea e manaʻo ʻia e hōʻike ʻia i ka hopena o Kepakemapa, me ka pale ʻole i ka hoʻokūkū me ka iPhone 15.

