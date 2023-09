Hōʻike ʻo Huawei's Mate 60 Pro Smartphone i nā mana ʻenehana kūloko o Kina

Ua hana ʻo Huawei Technologies Co. i kahi hana koʻikoʻi i ka hōʻike ʻana i ka holomua o Kina i ka hoʻomohala ʻana i kāna mau ʻenehana kūloko me kāna kumu hoʻohālike hou loa, ʻo ka Mate 60 Pro. Hōʻike koʻikoʻi kēia kelepona i kahi ʻāpana kiʻekiʻe o nā ʻāpana i hana ʻia e Kina, me ka hoʻohui ʻana i kāna mea hana Kirin i hoʻolālā ʻia a hana ʻia.

Hōʻike ka loiloi teardown i alakaʻi ʻia e TechInsights no Bloomberg ua loaʻa ʻo Huawei i nā ʻāpana he nui mai nā hui Kina. Loaʻa i ka Mate 60 Pro kahi modula lekiō mua mai Beijing OnMicro Electronics Co., kahi modem kamaʻilio satellite mai Hwa Create Co., a me kahi transceiver RF mai Guangzhou Runxin Information Technology Co. ʻO ka hoʻomanaʻo ʻana o SK Hynix Inc. ʻike ʻia nā mea ʻē aʻe i kēia manawa.

ʻO ka hilinaʻi ʻana i nā mea hoʻolako kūloko no nā ʻenehana ʻenehana he mea hoʻokō maikaʻi loa ia no Huawei, i hāʻawi ʻia i nā luʻi i kū ai ma hope o ka ʻoki ʻia ʻana mai ka mākeke no nā chips kiʻekiʻe a me ka hana chipmaking e nā hoʻopaʻi US ma 2020. a pono e ʻimi i nā ala ʻē aʻe e hana ai i kāna mea hana a me nā ʻāpana uila.

ʻOiai ʻo kēia mau pilikia, ua hoʻokō ʻo Huawei i ka hana ʻana i kahi kelepona me nā mea i hana nui ʻia e Kina, e hōʻike ana i kona hiki ke hoʻokele i ka embargo ʻenehana. ʻO ka wikiwiki ʻole o ka Mate 60 Pro e pili ana me nā polokalamu 5G, a ʻaʻole hōʻike ka hāmeʻa i kahi kahe pākaukau maʻamau.

Eia naʻe, mau nā nīnau e pili ana i ka nui o ka hana a me ke kumukūʻai o kēia mau mea. Pono ʻo Huawei e hoʻokūkū me nā mea pāʻani paʻa e like me Apple a me Samsung, nona ka poʻe kelepona i hoʻohana i nā chips ma kahi o ʻelua mau hanauna ma mua o ka makana hou a Huawei. Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻokuʻu ʻana o ka Mate 60 Pro me ka ʻole o nā kikoʻī kikoʻī i hoʻolauleʻa ʻia e ka nūhou mokuʻāina e like me ka hōʻike ʻana o ka hoʻāʻo ʻana o US e kāohi i ka komo ʻana o Kina i nā ʻenehana holomua.

ʻO ka kūleʻa o ka Mate 60 Pro hiki ke loaʻa i nā hopena koʻikoʻi no Huawei a me ka mākeke kelepona Kina. Manaʻo nā mea loiloi inā kūʻai aku ʻo Huawei i 5 miliona mau ʻāpana, hiki iā ia ke hoʻopau i ka 38% o nā kūʻai iPhone ma Kina. Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻokaʻawale ʻana a me nā hua haʻahaʻa haʻahaʻa e hoʻonui i ka maopopo ʻole e pili ana i ka hiki iā Huawei ke hoʻokō i ka noi.

Ke hoʻomau nei ʻo Huawei i mua me kāna mau ʻenehana ʻenehana kūloko, e ʻike ʻia pehea e pane ai ka US. Ua hōʻike ʻo Lunamakaʻāinana ʻo Michael McCaul i nā mea hoʻolako o Huawei, e like me Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), ua uhaki paha i nā hoʻopaʻi US. Hiki i ka hopena o kēia mau hoʻomohala ke loaʻa i nā hopena lōʻihi no Huawei a me ka ʻoihana ʻenehana honua.

