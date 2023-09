Hōʻike ʻo Huawei i ka Mate X5: He kelepona hiki ke hoʻopili me nā hiʻohiʻona i hoʻonui ʻia

Ke hoʻomau nei ʻo Huawei i kāna streak o ka hoʻokuʻu ʻana o ka atamai me ka hoʻolauna ʻana o ka Mate X5. Ke lawelawe nei kēia mea hana ma ke ʻano he mea kū pololei i ka Mate X3 a lawe mai i kekahi mau hoʻomaikaʻi kaulana i ka papaʻaina.

Hōʻike ka Mate X5 i ka hōʻike nui 7.85-inch LTPO OLED a me 6.4-inch LTPO OLED uhi hōʻike e like me kona mua. Mālama ʻia nā hōʻike ʻelua e Kunlun Glass. Loaʻa ka hāmeʻa i kahi kala Phantom Purple hou, i hoʻohui ʻia i nā koho Feather White, Feather Black, Feather Gold, a me Green Mountain mai ka laina Mate X3.

Ma nā ʻōlelo o ka hiki ke kāmela, hoʻomau ka Mate X5 i ka hoʻonohonoho like me kona mua. He kāmeʻa nui 50MP me ka puka f/1.8, kahi kāmeʻa ultrawide 13MP f/2.2, a me kahi module 12MP f/3.4 periscope me 5x optical zoom.

Ma lalo o ka pākaukau, hāʻawi ka Mate X5 i 16GB o RAM a me 1TB o ka waiho ʻana. ʻOiai ʻaʻole i hoʻokuʻu ʻia ka ʻike chipset mana, hōʻike ʻia nā hōʻike mai Kina e hōʻike paha ia i ka Kirin 9000s SoC, i loaʻa i ka moʻo Mate 60 i hoʻokuʻu ʻia. Kuhi ʻia kēia chipset he chip 5G-hiki i kūkulu ʻia ma ka ʻenehana kaʻina hana 7nm SMIC.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona o ka Mate X5 ʻo kāna hoʻolālā antenna hou. Hoʻohana ʻo Huawei's Lingxi antenna i kahi algorithm AI e koho ai i ka pūnaewele maikaʻi loa no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pilina. Hoʻohana pū nā antenna o ka hāmeʻa i ka ʻenehana hoʻokani pālua ʻelua, e hōʻoia ana i ka maikaʻi o ka hōʻailona.

Hoʻolako ʻia ka Mate X5 me kahi pākaukau 5,060 mAh nui loa a kākoʻo i ka hoʻopiʻi uea 66W, 50W hoʻopaʻa uila, a me 7.5W reverse wireless charging. Holo ia ma HarmonyOS 4 a hoʻolauna i nā mana gesture ea, e ʻae i nā mea hoʻohana e hoʻokele i nā wikiō, nā ʻaoʻao pūnaewele, a me nā kiʻi me ka hoʻopā ʻole i ka hōʻike nui. Eia kekahi, ʻo ka Mate X5 he IPX8 wai ʻole a kākoʻo i nā leka uila BeiDou ʻelua ma Kina.

Loaʻa nā kūʻai mua no ka Huawei Mate X5 i kēia manawa ma o VMall, me nā kūʻai ākea e manaʻo ʻia e hoʻomaka i ka lā 15 Kepakemapa.

