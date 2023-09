Huawei Mate X5: He kelepona hikiwawe hou me nā hiʻohiʻona hoihoi

Ua hoʻokuʻu mālie ʻo Huawei i kāna hae hae hou loa, ʻo Huawei Mate X5, ma Kina. ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ka hui i nā kikoʻī kaʻina hana o ke kelepona, ua haʻaheo ʻo ia i kahi hōʻike i loko o 7.85-inch LTPO OLED a me kahi pale waho 6.4-inch OLED LTPO. Hele mai ka Mate X5 i ʻelima mau koho kala like ʻole a loaʻa i loko o ʻelua mau ʻano waihona. ʻAʻole hoʻolaha ʻia nā kikoʻī kumukūʻai o ka handset.

ʻO ka Huawei Mate X5 ka mea pani i ka Huawei Mate X3, i hoʻokuʻu ʻia ma Kina ma mua o kēia makahiki. Ke hoʻokūkū nei i kahi octa-core Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, ua loaʻa i ka Mate X3 nā loiloi maikaʻi. Hāʻawi ʻia ka Mate X5 hou i wehe ʻia i ka huluhulu ʻeleʻele, ʻeleʻele huluhulu, huluhulu gula, Aoyama Dai (Green), a me nā koho kala Phantom Purple. Hele mai ia i ʻelua mau koho mālama: 12GB + 512GB a me 16GB + 512GB. Eia kekahi, aia ʻelua mau koho mālama i loaʻa wale no ka Collector's Edition: 16GB + 512GB a me 16GB + 1TB.

Hōʻike ka Huawei Mate X5 i kahi 7.85-inch LTPO OLED panel i loko me ka hoʻonā o 2496 x 2224 mau pika. Loaʻa iā ia ka helu hoʻopā ʻana o 240Hz a me kahi ratio hiʻona o 8: 7.1. ʻO ka hōʻike uhi he 6.4-inch OLED LTPO panel me ka hoʻonā ʻana o 2504 x 1080 pixels, kahi pānaʻi sampling pā a hiki i 300Hz, a me kahi lākiō o 20.9:9. Hoʻolako ʻia ke kelepona me 16GB o RAM a me 1TB o ka waihona i kūkulu ʻia.

Ma nā ʻōlelo o ka hiki ke kāmela, ʻo ka Mate X5 ke kaena nei i kahi hoʻonohonoho kamera hope triple. Loaʻa iā ia kahi mea ʻike nui 50-megapixel ikaika, kahi mea ʻike 13-megapixel me kahi lens ultra-ākea, a me kahi mea ʻike 12-megapixel me kahi lens telephoto periscope e kākoʻo ana i ka hoʻopaʻa kiʻi optical (OIS). Ma ke alo, aia kahi pahupaʻikiʻi 8-megapixel no ka lawe ʻana i ka selfies.

Hoʻohana ʻia ka Mate X5 e kahi pākaukau 5,060mAh me 66W wired a me 50W wireless fast charging kākoʻo, e hōʻoia ana i ka hoʻohana lōʻihi. Holo ia ma Harmony OS 4.0, ka ʻōnaehana hana hou loa mai Huawei. Hāʻawi ke kelepona i nā koho pili like ʻole e like me Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, a me USB Type-C. Ua helu ʻia ʻo IPX8 no ka pale ʻana i ka splash.

ʻO ke kaupaona ʻana he 245 grams, ua ana ka Mate X5 i 156.9mm x 72.4mm x 11.08mm i ka wā i pelu ʻia a me 156.9mm x 141.5mm x 5.3mm ke wehe ʻia.

I ka hopena, ʻo ka Huawei Mate X5 kahi mea hoʻohui hoihoi i ka mākeke kelepona hiki ke hoʻopili. Me kona hōʻike hoʻohiwahiwa, ka hoʻonohonoho pahupaʻi ikaika, a me ka hiki ke hoʻopiʻi wikiwiki, ʻoiaʻiʻo ia e huki i nā mea ʻenehana. Ke hoʻomau nei ke kelepona i ka moʻomeheu Huawei o ka hāʻawi ʻana i nā polokalamu kiʻekiʻe e pana i nā palena o ka ʻenehana kelepona.

Puna: [kumu]