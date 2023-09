Huawei Mate 60 Pro+: ʻO kahi ʻike o ke kumu hoʻohālike kiʻekiʻe ma ka ʻohana Mate 60

ʻO ka Huawei Mate 60 Pro+ ka mea hou loa i ka Huawei's Mate 60 series, ma hope o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka Mate 60 a me Mate 60 Pro. Kūkulu ʻia kēia hiʻohiʻona kiʻekiʻe o ka laina ma luna o nā hiʻohiʻona o ka hiʻohiʻona Pro maʻamau a lawe iā lākou i kahi pae aʻe.

Hoʻomaka me ka chipset, ʻaʻole i hōʻike ʻo Huawei i nā kikoʻī kikoʻī, akā manaʻo ʻia e hoʻohana ʻia e ka 7nm Kirin 9000s chipset i hana ʻia ma Kina. Hele mai ka Mate 60 Pro + me 16GB o RAM (mai ka 12GB ma ke kumu hoʻohālike Pro) a hāʻawi i nā koho waiho ʻana o 512GB a i ʻole 1TB, hiki ke hoʻonui ʻia ma o kā Huawei's proprietary NM card format.

ʻO ka hōʻike o ka Mate 60 Pro + he 6.82-inch LTPO OLED panel, e like me ka Pro model, akā me ka hoʻonā kiʻekiʻe o 1,260 x 2,720 pixels. He panel 10-bit me ka helu hoʻomaha mai ka 1Hz a 120Hz a me nā hiʻohiʻona 300Hz touch sampling. Hoʻomalu ʻia ka ʻōlinolino e kahi dimming PWM kiʻekiʻe 1,440Hz.

Ma ke ʻano o ka lōʻihi, ua helu ʻia ka Mate 60 Pro+ i ka IP68 no ka pale ʻana i ka wai a me ka lepo a hiki ke kū i ka wai i loko o ka wai a hiki i 6 mika (20 kapuaʻi) no ka hapalua hola. Loaʻa iā ia ka lua o ka hanauna Kunlun aniani no ka pale ʻana i nā ʻōpala a me nā pōʻino.

Hoʻolālā ka Mate 60 Pro+ i kahi hoʻolālā ʻekolu punch hole ma ka hōʻike, me hoʻokahi puka no ka pahu kiʻi selfie 13MP a me ʻelua mau puka no ka ʻōnaehana 3D Time of Flight (ToF). Ma ka hope, ke kaena nei i kahi hoʻonohonoho kamera hoihoi. Aia ka module nui i kahi sensor 48MP me kahi lens i hiki iā OIS, aʻo ka module periscope e hōʻike ana i kahi sensor 48MP a me kahi lens 90mm f/3.0 me OIS. Ua hoʻonui ʻia ke kāmela ultra-ākea i kahi sensor 40MP.

ʻAʻole i hoʻololi ʻia ka mana pākaukau mai ke kumu hoʻohālike Pro, me kahi pākaukau 5,000mAh e kākoʻo ana i ka hoʻouka wikiwiki ʻana ma 88W wired a me 50W wireless speeds. Hāʻawi pū ia i ka 20W reverse wireless charging no ka hoʻouka ʻana i nā polokalamu ʻē aʻe. ʻO nā koho hoʻohui pū me Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.2 me LDAC a me L2HC codecs, NFC, a me kahi IR blaster.

ʻO kahi hiʻohiʻona kūʻokoʻa o ka Mate 60 Pro+ ʻo ia kona hiki ke hana i nā leo leo ma luna o ka pūnaewele ukali ʻo Tiantong, me ka hoʻohui ʻana i nā leka uila ʻelua ma luna o ka pūnaewele BeiDou. ʻAʻole i hōʻike ʻia nā kikoʻī kikoʻī kikoʻī no kēia lawelawe.

Manaʻo ʻia ka Huawei Mate 60 Pro + e hoʻomaka i ka hoʻouna ʻana ma ʻOkakopa 9, me ke kumu kūʻai e hoʻolaha ʻia. Eia nō naʻe, hiki i nā mea kūʻai ke mālama i kahi wahi ma ka hoʻokomo ʻana i kahi waihona CNY 1,000 (ma kahi o $135). ʻO nā koho kala no ka Mate 60 Pro+ e komo i ka ʻeleʻele a me ka Cream, me nā koho waiho 512GB a me 1TB i loaʻa.

Nā wehewehena:

- Kirin 9000s: He chipset 7nm i hana ʻia e Huawei.

- LTPO: Polycrystalline Oxide Haʻahaʻa Haʻahaʻa, kahi ʻenehana i hoʻohana ʻia i nā hōʻike OLED no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka mana.

- IP68: He kūlana honua no ka pale wai a me ka lepo.

- OIS: Optical Image Stabilization, kahi ʻenehana i hoʻohana ʻia i nā lens kamera e hōʻemi i ka blur ma muli o ka haʻalulu kamera.

- ToF: Time of Flight, kahi ʻenehana i hoʻohana ʻia i nā pahu kiʻi e ana i ka mamao ma waena o ke kāmela a me ke kumuhana.

- BeiDou: He ʻōnaehana hoʻokele satellite Kina.

- Tiantong: He pūnaewele ukali e hiki ai i nā leo leo a me nā leka uila ma nā wahi mamao.

