Hoʻomaka ʻo Huawei i ke kūʻai aku no ka Mate 60 Pro+ kelepona paʻa

Ua hoʻolaha ʻo Huawei Technologies i ka hoʻomaka ʻana o nā presales no kāna kelepona hou loa, ʻo ka Mate 60 Pro+. ʻO kēia hoʻohui hou i ka moʻo Mate e hele mai ma hope o ka kūleʻa o ka hui i ka lanakila ʻana i nā hoʻopaʻi US. Hoʻomaka ka preorders no ke kelepona ma ka hale kūʻai pūnaewele o Huawei me ka lawe ʻana i manaʻo ʻia e ʻOkakopa 9th.

Hāʻawi ka Mate 60 Pro + i nā hiʻohiʻona hoihoi, me ka hiki ke hoʻopili i ʻelua mau satelite i ka manawa like a me kahi waihona kūloko nui aʻe i hoʻohālikelike ʻia i kona mua, ʻo ka Mate 60 Pro. ʻOiai ʻaʻole i hoʻokuʻu ʻia ke kumukūʻai, ua hoʻopuka ke kelepona i ka hoihoi i waena o nā mea kūʻai aku ma muli o kāna hōʻike kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe ma nā pūnaewele 5G.

Ua kaupalena ʻia ka hiki ʻana o Huawei e hana i nā hiʻohiʻona lima lima mai ka makahiki 2019, i ka wā i kau ai ka US i nā mea paʻa i ke komo ʻana o ka hui i nā mea hana chipmaking. ʻO ka hopena, ua hiki iā Huawei ke hoʻokuʻu i kahi helu liʻiliʻi o nā hiʻohiʻona 5G me ka hoʻohana ʻana i nā chippile. Eia naʻe, hōʻike ka Mate 60 Pro + i kahi holomua no ka hui i ka lanakila ʻana i kēia mau pilikia.

Ma kahi o ka Mate 60 Pro+, ua hoʻokuʻu ʻo Huawei i ka Huawei Mate X5, kahi mana hou o kāna kelepona kelepona hiki ke hoʻopili. Hōʻike kēia i ka hoʻomau mau ʻana o ka hui i ka hana hou a hāʻawi i nā mea kūʻai aku me ka ʻenehana ʻokiʻoki.

Ma ka holoʻokoʻa, ʻo nā presales o ka Mate 60 Pro+ e hōʻike ana i ka manaʻo o Huawei e lanakila i nā pilikia a mālama i kona kūlana ma ke ʻano he alakaʻi ʻenehana honua.

Nā Puna: [Kumu 1: loulou], [Kumu 2: loulou]