Pehea e hoʻohana ai i ka Grav Jump ma Starfield: He alakaʻi no ka huakaʻi ʻana i nā ʻōnaehana

I ka pāʻani i manaʻo nui ʻia ʻo Starfield, ʻo kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi ka Grav jump. Hiki i kēia mana hou ke hele i nā mea pāʻani ma nā ʻōnaehana honua a me nā galaxies. Inā makemake ʻoe e mākaʻikaʻi i nā hōkūhele like ʻole a hoʻomaka i nā hana hoʻohiwahiwa, pono ʻoe e haku i ka lele Grav.

E like me ka manaʻo o ka huakaʻi interstellar i nā kiʻiʻoniʻoni ʻepekema, me ka hoʻohana ʻana i ka Grav jump ma Starfield e pono ai kekahi mau ʻanuʻu. ʻO ka hana mua a koʻikoʻi ka hoʻokaʻawale ʻana i ka mana i ka drive Grav. He mea koʻikoʻi kēia kaʻina hoʻokaʻawale mana no ka lele Grav kūleʻa.

No ka hana ʻana i kahi lele Grav ma Starfield, e hahai i kēia mau hana maʻalahi:

1. E wehe i ka pakuhi hōkū a koho i ka ʻōnaehana āu e makemake ai e hele. E hoʻomanaʻo i hiki iā ʻoe ke hele wale i nā ʻōnaehana i hōʻailona ʻia ke keʻokeʻo, ʻoiai ʻaʻole hiki ke loaʻa nā ʻōnaehana ʻulaʻula i kēia manawa.

2. Ke koho ʻoe i ka ʻōnaehana i makemake ʻia, e kaomi i ke pihi "Jump". E koi kēia i ka pāʻani e noi iā ʻoe e hoʻokaʻawale i ka mana i kāu kaʻa Grav.

3. E hoʻohana i kāu mau kī pua e lawe i ka mana mai nā ʻāpana ʻē aʻe a mālama i loko o nā waihona. A laila, e hoʻololi i ka mana i mālama ʻia i loko o ka drive Grav.

4. Ma hope o ka hoʻokaʻawale ʻana i ka mana, e hoʻāʻo e hoʻomaka hou i ka lele, a e hana pono kāu kalaiwa Grav. I ka wā mua, nāwaliwali paha ka Grav drive, akā loaʻa iā ʻoe ke koho e hoʻomaikaʻi.

No ka hoʻomaikaʻi ʻana i kāu huakaʻi Grav, e kipa i kekahi o nā ʻenehana Ship Services aia ma nā kūlanakauhale nui kokoke i ka pod pae. ʻO ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka drive Grav e hiki ai iā ʻoe ke hele i nā ʻōnaehana hōkū i hiki ʻole ke loaʻa.

E hoʻomanaʻo ʻo ka ʻimi ʻana i nā ʻōnaehana hōkū hou a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hiki o kāu moku, ʻo ia nā mea nui o ka ʻike Starfield. No laila, e hana i ka hapa nui o ka hiʻona ʻo Grav jump a hoʻomaka i nā hana hoʻohiwahiwa i ka pāʻani.

