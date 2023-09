Pehea e holoi ai i nā polokalamu mai kāu Apple Watch

ʻO ka holoi ʻana i nā polokalamu mai kāu Apple Watch he kaʻina maʻalahi, akā ʻokoʻa iki paha ia ma muli o ke ʻano o kāu mau polokalamu. Ke wehe ʻoe i kahi polokalamu mai kāu Apple Watch, holoi wale ʻia ia mai ka wati ponoʻī, ʻaʻole mai kāu iPhone. E noho ka iOS app ma kāu iPhone ke ʻole ʻoe e koho e holoi kaʻawale.

Inā hoʻonohonoho ʻia kāu mau polokalamu Apple Watch ma kahi nānā mākia, e hahai i kēia mau ʻanuʻu:

1. E kaomi i ka Digital Crown ma kāu Apple Watch e nānā i kāu mau polokalamu.

2. Hoʻopaʻa a paʻa i ka pale a hiki i ka ʻike ʻia ʻana o "Nā koho koho".

3. E kaomi i ka "Edit Apps."

4. E kaomi i ke pihi 'x' ma ka ʻaoʻao o ka polokalamu āu e makemake ai e holoi.

5. Piula wai "Delete App" ma ka pale aʻe e hōʻoia.

Inā hoʻonohonoho ʻia kāu mau polokalamu Apple Watch ma kahi nānā papa inoa, e hahai i kēia mau ʻanuʻu:

1. E kaomi i ka Digital Crown e nānā i kāu mau polokalamu.

2. E kaomi i lalo i ka polokalamu āu e makemake ai e holoi.

3. Swipe hema ma ka polokalamu a paʻi i ka ikona pahu ʻōpala.

4. Piula wai "Delete App" ma ka pale aʻe e hōʻoia.

He mea nui e hoʻomaopopo ʻoiai ʻo Apple e ʻae iā ʻoe e holoi i kāna mau polokalamu ponoʻī mai kāu Apple Watch, aia kekahi mau polokalamu hiki ʻole ke wehe ʻia. ʻO kēia nā memo, kelepona, kalena, ka uaki, a me ka hoʻomanaʻo.

ʻO ka holoi ʻana i nā polokalamu mai kāu Apple Watch hiki ke kōkua i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i kāu hāmeʻa a hoʻokaʻawale i kahi no nā polokalamu ʻē aʻe. Eia hou, hiki iā ʻoe ke hana a hoʻonohonoho i kāu wati e like me kāu makemake.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, maʻalahi ke kaʻina o ka holoi ʻana i nā polokalamu mai kāu Apple Watch a hiki ke hana ʻia i loko o nā minuke. E hauʻoli i kahi ʻike Apple Watch maʻemaʻe a ʻoi aku ka pilikino ma ka wehe ʻana i nā polokalamu makemake ʻole!

Nā wehewehena:

- Apple Watch: He wati akamai i hoʻomohala ʻia e Apple Inc. Hāʻawi ia i nā hiʻohiʻona like ʻole e like me ka hoʻopaʻa kino, kamaʻilio, a me ka hoʻohui ʻana i ka app.

– IOS: ʻO ka ʻōnaehana hana i hoʻomohala ʻia e Apple Inc. no kāna mau polokalamu kelepona, me nā iPhones, iPads, a me iPod Touches.

