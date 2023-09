Pehea e pāʻani ai iā Starfield ma Xbox One a me Mobile

Inā makemake ʻoe e pāʻani iā ​​Starfield akā ʻaʻohe Xbox Series X/S a i ʻole PC ikaika, mai hopohopo! Hiki iā ʻoe ke pāʻani i ka pāʻani ma kāu Xbox One a i ʻole kelepona paʻalima.

Aia ʻo Starfield ma ka Xbox Cloud Gaming?

ʻAe, loaʻa ʻo Starfield ma ka Xbox Cloud Gaming. ʻO ia ke ʻano hiki iā ʻoe ke pāʻani i ka pāʻani ma kekahi mea e kākoʻo ana i ka Xbox Cloud Gaming, me kāu Xbox One a i ʻole kāu kelepona paʻalima. Eia nō naʻe, e hoʻomanaʻo ʻia aia paha kekahi mau palena i ka wā e hiki mai ana i nā pāʻani streaming. Hiki iā ʻoe ke ʻike i ka lag, nā hiʻohiʻona blurry, nā mea hana blocky, a me nā leo maikaʻi ʻole inā ʻaʻole ikaika a paʻa kāu pili pūnaewele. Akā inā ʻaʻohe pilikia me ka Xbox Cloud Gaming ma mua, ʻo ka hoʻohana ʻana i ka lawelawe streaming e pāʻani iā ​​Starfield he koho kūpono.

Inā makemake ʻoe e pāʻani iā ​​Starfield ma Xbox Series X akā ʻaʻohe manawa e hoʻokomo iā ia, hiki iā ʻoe ke pāʻani ma o ke kahe ʻana o ke ao.

Pehea e pāʻani ai iā Starfield ma Xbox One

No ka pāʻani ʻana iā Starfield ma Xbox One, hiki iā ʻoe ke kahe ma o ka Xbox Cloud Gaming me ka hoʻohana ʻana i kāu kau inoa Xbox Game Pass Ultimate. E hoʻā wale i kāu Xbox One, hele i Game Pass, a loaʻa iā Starfield. Ke loaʻa ʻoe i ka pāʻani, kaomi ma ka "Play" e hoʻomaka i ke kahe ʻana. ʻAʻohe pono e hoʻokomo i ka pāʻani!

Eia naʻe, e hoʻomanaʻo i ka hoʻohana ʻana o nā pāʻani streaming i ka nui o ka ʻikepili a me ka bandwidth. No laila, e hōʻoia ʻaʻole ʻoe he pāpale ʻikepili no kāu pili pūnaewele.

Pehea e pāʻani ai iā Starfield ma Mobile

No ka pāʻani ʻana iā Starfield ma kāu kelepona paʻalima, pono ʻoe e hoʻokomo i ka Xbox Game Pass App mai ka Google Play Store (no Android) a i ʻole ka Apple App Store (no iOS). E hōʻoia ʻoe he mea kākau inoa Xbox Game Pass Ultimate.

Ma hope o ka hoʻokomo ʻana i ka app, e kau inoa i kāu moʻokāki Microsoft me ka hoʻohana ʻana i ka moʻokāki like āu e hoʻohana ai e uku no ka Xbox Game Pass Ultimate. E ʻimi iā Starfield i ka papa inoa o nā pāʻani a kaomi i kāna ikona e wehe i ka ʻaoʻao pāʻani. Inā ʻoe e kau inoa i ka Game Pass Ultimate, e ʻike ʻoe i kahi pihi ʻōmaʻomaʻo e ʻōlelo ana "Play" ma ka ʻaoʻao. E kaomi wale iā ia e hoʻomaka i ka pāʻani, me ka ʻole o ka hoʻokomo ʻana.

He mea nui e hoʻomaopopo i ka pāʻani ʻana iā Starfield ma ke kelepona paʻa pono i kahi mea hoʻoponopono. Hiki iā ʻoe ke hoʻohana i kahi mea hoʻoponopono i hoʻopili ʻia ma o Bluetooth (e like me ka mea hoʻoponopono Xbox) a i ʻole kahi mea hoʻoponopono e paʻi i kāu kelepona.

No laila, inā ʻaʻole ʻoe i ka lako pāʻani pāʻani hou loa, hiki iā ʻoe ke hauʻoli i ka pāʻani ʻana iā Starfield ma kāu Xbox One a i ʻole kelepona paʻalima ma o Xbox Cloud Gaming.

Nā wehewehena:

- Xbox Cloud Gaming: ʻO ka lawelawe pāʻani kapua a Microsoft e hiki ai i nā mea pāʻani ke hoʻoheheʻe i nā pāʻani i nā polokalamu like ʻole, me ka Xbox One a me nā polokalamu kelepona.

- Xbox Game Pass Ultimate: He lawelawe kau inoa i hāʻawi ʻia e Microsoft e hāʻawi i nā mea pāʻani i ke komo i kahi waihona o nā pāʻani, me Starfield.

Sources:

- ʻatikala kumu: ʻike ʻole

– Radio Times: www.radiotimes.com