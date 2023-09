Pehea e hoʻonui ai i ka waihona ma nā polokalamu MacOS

Inā loaʻa iā ʻoe kahi MacBook Pro a i ʻole MacBook Air me kahi waiho liʻiliʻi, ʻike ʻoe i ka wikiwiki o ka piha ʻana o kēlā wahi. Eia nō naʻe, loaʻa i ka MacOS kahi hiʻohiʻona i kapa ʻia ʻo Optimize Storage e hiki ke kōkua i ka mālama ʻana i nā wahi waiwai ma kāu kīkī paʻakikī. Hana pū kēia hiʻohiʻona me "Store in iCloud" a me "Empty Trash Automatic," a hoʻoneʻe aunoa ia i nā kiʻiʻoniʻoni Apple TV a me nā hōʻike TV āu i nānā ai, a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā leka uila hou loa i ka wā e lilo ai ka wahi waihona i pilikia. .

No ka hiki i ka Optimize Storage hiʻona ma kāu polokalamu MacOS, e hahai i kēia mau ʻanuʻu:

E hōʻoia i ka holo ʻana o kāu kelepona i ka MacOS a ua hōʻano hou ʻia i ka mana hou loa. E wehe i ka System Settings mai ka Launchpad a i ʻole ka papa kuhikuhi. Ma ka ʻaoʻao hema, kaomi ma ka "General" a laila kaomi i ka "Storage." Mai ka papa inoa o nā koho, kaomi ma luna o "Optimize" a hōʻoia i kāu koho.

Ke hiki iā ʻoe ke hoʻohana i ka Optimize Storage, e hoʻomaka ana ʻo MacOS e hoʻokuʻu i ka lewa ma ka wehe ʻana i ka ʻikepili wikiō mai Apple TV+ a me ka mālama ʻana i nā leka uila hou loa. Inā nānā pinepine ʻoe iā Apple TV+ a i ʻole hoʻolimalima a kūʻai aku i nā kiʻiʻoniʻoni mai ka hale kūʻai kikohoʻe Apple, ʻike paha ʻoe i ka piʻi nui ʻana o ka wahi mālama i loaʻa.

Pono e hoʻomaopopo ʻaʻole pili kēia hiʻona i nā wikiō āu i hoʻoiho ai a i haku ai, a hiki ke hoʻoiho hou ʻia nā hōʻike TV a i ʻole nā ​​kiʻiʻoniʻoni āu i kūʻai ai i kēlā me kēia manawa. Inā he mea kūʻai pinepine a hoʻolimalima paha ʻoe i ka pāpaho wikiō, hiki i ka hoʻohana ʻana i ka hiʻohiʻona Optimize Storage ke pale aku i ka hoʻopiha wikiwiki ʻana o kāu waihona polokalamu MacOS.

