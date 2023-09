E hoʻohana ka iPhone 15 i ka USB-C: He aha kāu e ʻike ai

ʻO ka iPhone 15, ʻo Apple ka mea hou loa o kāna kelepona paona, ua hana i kahi hoʻololi nui e hoʻonāukiuki i kekahi mau mea hoʻohana. I mea e hoʻokō ai i nā lula ʻEulopa, ua hoʻololi ʻo Apple i ka mea hoʻohui Lightning me kahi mea hoʻohui USB-C hou oval no ka hoʻouka ʻana. ʻO ia ke kumu e pono ai nā mea hoʻohana e hoʻololi i kā lākou mau mea uila, e like me ke kau ʻana i nā kaula a me nā pepeiao pepeiao, me nā huahana hou e hoʻohana ana i ka USB-C.

Hoʻomanaʻo kēia hoʻololi i ka wā i hoʻololi ai ʻo Apple mai ka mea hoʻohui 30-pin i Lightning ma 2012, e hoʻolilo ana i nā mea pono he nui. Eia nō naʻe, he aha ka mea ʻokoʻa i kēia manawa ʻo ka hapa nui o nā poʻe i loaʻa i kahi kaula USB-C. Nui nā mea hana, me nā headphone, consoles pāʻani, a me nā MacBook ponoʻī o Apple, ua hoʻohana i ka USB-C ma ke ʻano he awa hoʻouka maʻamau.

ʻO ka neʻe ʻana i USB-C he pane ia i kahi kauoha mai ka European Union e koi ana i nā mea hana kelepona a pau e hoʻohana i kahi mea hoʻopili hoʻoili maʻamau i ka makahiki 2024. ʻO kēia ka manaʻo e hōʻemi i ka ʻōpala kaiapuni ma o ka ʻae ʻana i nā mea kūʻai aku e hoʻohana i nā kaula uila liʻiliʻi.

ʻOiai ʻo ka hoʻopaʻa ʻana i nā uea hoʻopaʻa i kahi pae i mua, he mea nui e makaʻala i nā pōʻino e pili ana i nā kaula USB-C. ʻAʻole e like me nā loina kiʻekiʻe, ʻaʻole i loaʻa i nā kelepona USB-C nā ʻāpana pono e pale aku i kāu kelepona mai nā loli mana. He mea nui e hoʻokomo i nā uwea paʻa mai nā hōʻailona kaulana e pale aku i ka hōʻino ʻana i kāu kelepona.

He mea nui nō hoʻi e makaʻala i kahi e hoʻopili ai i kāu kelepona USB-C. ʻO ka hoʻopili ʻana iā ia i nā kumu me ka volta kiʻekiʻe ma mua o ka ʻae ʻana o kāu kelepona hiki ke hoʻopōʻino a i ʻole ka uila i kāu hāmeʻa. Hoʻopili i ka hoʻohana ʻana i nā pōhaku kiʻekiʻe i ka hoʻouka ʻana e hōʻoia i ka palekana o kāu kelepona.

No nā mea hoʻohana iPhone ʻaʻole i hoʻolālā i ka hoʻomaikaʻi ʻana i kēia manawa akā makemake mau i nā loina hou, ʻo ka hoʻopiʻi uea ʻole ke kumu kūʻai. Pili wale ke kauoha a ka EU i nā pili uea, no laila, maikaʻi mau nā mea hoʻoili uila e like me Apple's MagSafe a i ʻole nā ​​​​pads charging wireless a me nā kū.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, me ke kelepona kūpono a me ka hoʻopiʻi ʻana i ka brick, pono ka hoʻololi ʻana i ka USB-C i nā pōmaikaʻi e like me ka hoʻoili ʻikepili wikiwiki a me ka hōʻemi ʻana i ka nui o nā kaula e pono ai no nā mea like ʻole. ʻO ia hoʻi, ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā kaula e lawe i ka wā e hele ana a i ʻole ka hele ʻana, no ka mea, lilo ʻo USB-C i mea maʻamau maʻamau.

Sources:

- "Ua hōʻea mai ka iPhone 15, a he moeʻuhane ia no kāu mau mea āpau" na Brian X. Chen (The New York Times)