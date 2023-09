Ke neʻe nei i kāu ʻikepili Fitbit i kahi moʻokāki Google

By

Hōʻuluʻulu manaʻo: E hoʻomaka ana ma 2025, pono e hoʻohana i kahi moʻokāki Google me Fitbit. ʻOiai ʻaʻole pono nā mea hoʻohana Fitbit e neʻe koke i kā lākou ʻikepili, hiki iā lākou ke koho e hana i kēia manawa e hoʻohana i nā pono. ʻO ka neʻe ʻana i kāu ʻikepili Fitbit i kahi moʻokāki Google e hiki ai ke kau inoa hoʻokahi a hoʻopili i nā hiʻohiʻona pilikino o Google i kāu ʻikepili Fitbit. He mea nui e hoʻomaopopo he mau loa kēia neʻe ʻana a ʻaʻole hiki ke hoʻopau ʻia.

No ka hoʻomaka ʻana i ke kaʻina hana neʻe, e hōʻoia i ka hōʻano hou ʻana o kāu polokalamu Fitbit i ka mana hou loa. E wehe i ka app a e ʻimi i kahi wikiwiki i kapa ʻia ʻo "Fitbit is part of the Google Family." Inā ʻike ʻoe i kēia ʻōkuhi, kaomi "E hoʻomaka." A laila, koho i kāu moʻokāki Google mai ka papa inoa o nā koho i loaʻa. Inā ʻaʻohe āu moʻokāki Google kūpono, hiki iā ʻoe ke hana i kahi moʻokāki hou.

Ma ka ʻanuʻu aʻe, e nānā a hōʻoia i kāu hoʻonohonoho Fitbit, me kāu ʻike ʻikepili a me ka ʻikepili olakino a maikaʻi. Hiki iā ʻoe ke koho i ka ʻikepili āu e makemake ai e neʻe. Ma hope o ka hōʻoia ʻana i kāu ʻike, e nānā i ka hoʻohana ʻana o Google i ka ʻikepili Fitbit a ʻae i nā ʻōlelo. Loaʻa iā ʻoe ke koho e hāʻawi i kāu ʻikepili olakino i nā hana noiʻi Google a me Fitbit.

Eia hou, hiki iā ʻoe ke koho e hana i kāu ʻikepili i ka Google's Health Connect API inā makemake ʻia. Ke hoʻopau ʻoe i kēia mau ʻanuʻu, kāomi iā "Done" e hoʻopau i ke kaʻina hana. Pono ka hana holoʻokoʻa ma kahi o ʻelima a ʻumi mau minuke.

E hoʻomanaʻo ʻoiai ʻaʻole koi ʻia ka neʻe ʻana a hiki i 2025, ʻo ka neʻe ʻana i ka wā e hiki ai iā ʻoe ke hoʻohana i nā pono o ka hoʻohana ʻana i kahi moʻokāki Google me Fitbit. Pono e noʻonoʻo inā hoʻolālā ʻoe e hoʻomau i ka hoʻohana ʻana i nā polokalamu Fitbit a i ʻole Pixel Watch i ka wā lōʻihi.

'Ōlelo Aʻo: ʻAʻole hiki ke hoʻohana ʻia ka ʻikepili olakino a olakino no ka hoʻolaha hoʻolaha Google ma ke ʻano he ʻāpana o nā ʻōlelo hoʻoponopono no ka loaʻa ʻana o Fitbit a Google.

Nā Puna: The Verge