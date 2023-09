Pehea e hoʻohana ai i ka FaceTime ma Apple TV me tvOS 17

ʻO ka hōʻano hou o ka tvOS 17 no Apple TV e lawe mai i kahi hiʻohiʻona hou: ka FaceTime app. I kēia manawa, hiki i nā mea hoʻohana Apple TV ke hana pololei i nā kelepona FaceTime mai kā lākou TV me ka hoʻohana ʻana i ka hiʻohiʻona kamera continuity ma kā lākou iPhone e holo ana i ka iOS 17. ʻAe kēia i kahi ʻike kelepona wikiō nui i kūpono a kūpono hoʻi no nā hui hui.

No ka hoʻohana ʻana i ka FaceTime ma Apple TV me ka tvOS 17, pono ʻoe e loaʻa i kēia mau koi:

- tvOS 17 i kau ʻia ma kāu Apple TV

- Ua kau ʻia ʻo iOS 17 ma kāu iPhone

- Ua hoʻopaʻa inoa ʻia ʻo Apple TV a me iPhone me ka Apple ID like

- Ua pili ka iPhone a me Apple TV i ka pūnaewele WiFi like

- He iPhone me ke kākoʻo kāmela hoʻomau (iPhone XR a i ʻole nā ​​hiʻohiʻona hope)

No ka mea, ʻaʻohe kāmela i kūkulu ʻia ʻo Apple TV, ua lawe ʻia ka hiʻohiʻona Continuity Camera mai macOS i tvOS 17. Ke wehe ʻoe i ka polokalamu FaceTime ma kāu Apple TV, e loaʻa iā ʻoe kahi leka hoʻomaopopo ma kāu iPhone e hoʻopili iā ia i ka Apple TV. . Ke hoʻopili ʻia, e noi ʻia ʻoe e kau i kāu iPhone ma ke ʻano ʻāina kokoke i ka TV me ke kāmela hope e kū pono ana iā ʻoe.

No ka hana ʻana i kahi kelepona FaceTime ma Apple TV me tvOS 17, e hahai i kēia mau ʻanuʻu:

1. E wehe i ka polokalamu FaceTime ma kāu Apple TV.

2. E koho i ka Apple ID āu e makemake ai e hoʻohana no nā kelepona FaceTime.

3. Piula wai i ka leka hoʻomaopopo ma kāu iPhone a ʻae i ka pilina.

4. E kau i kāu iPhone ma ka ʻaoʻao i ʻōlelo ʻia ma kahi kokoke i ke TV.

5. E koho i ka pilina āu e makemake ai e kelepona.

6. Ke ʻae ka mea hoʻopili i kāu kelepona, koho ma waena o ʻekolu mau ʻano wikiō: Center Stage, Portrait, a me Reactions.

ʻO ka hoʻohana ʻana iā FaceTime ma Apple TV he mau pōmaikaʻi e like me ka maʻalahi o kahi ʻike kelepona wikiō nui a me ka maikaʻi wikiō ʻoi aku ka maikaʻi ma muli o ka hoʻohana ʻana i nā kāmela hope o ka iPhone. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ka FaceTime ma Apple TV aia wale nō ma nā pahu TV Apple 4K mākaukau.

Ma kahi o FaceTime, hiki iā ʻoe ke hoʻohana i kāu iPhone ma kahi mamao e hoʻokele i ka Apple TV. No laila, inā he hālāwai ʻohana koʻikoʻi a i ʻole kelepona ʻoihana, hiki iā ʻoe ke hauʻoli i ka ʻike ma kahi pale TV nui aʻe.

Sources:

– [ʻatikala](kumu)

- [Apple Support](support.apple.com)