Ke hui pū ʻana me ka Freestar Collective ma Starfield: He alakaʻi

Ma ke ao ākea o Starfield, hāʻawi ka Freestar Collective i kahi ʻano ʻoi aku ka paʻakikī a me ka Wild West i hoʻohālikelike ʻia me nā United Colonies i kūkulu ʻia. Akā, ʻaʻole ia he manaʻo nele lākou i ka mākaukau a me ka manaʻo paʻa. Inā mākaukau ʻoe e apo i ka ʻuhane o ka huakaʻi a lilo i ʻāpana o ka Freestar Collective, eia pehea ʻoe e komo ai.

ʻO ka mea mua, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole hiki iā ʻoe ke hui pū me nā pūʻali palekana Freestar Collective. Mālama ʻia kēlā mau kūlana no ka poʻe e pili ana i nā mea hoʻoweliweli e like me ka luku ʻana i nā mea lawe ukana FC. Akā, hiki iā ʻoe ke lilo i lālā o ka Freestar Rangers, kahi hui o nā poʻe paʻakikī i hana pinepine ʻia me ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia ma ka palena. Loaʻa i ka Freestar Rangers kekahi hanohano, akā pono e haʻi ʻole i kou komo ʻana me ka Crimson Fleet, United Colonies, a i ʻole Ryujin Industries.

No ke komo ʻana i ka Freestar Collective, ʻo ia hoʻi ka Freestar Rangers, pono ʻoe e hele i ke kūlanakauhale ʻo Akila, Akila, ma ka Pūnaehana Cheyenne. Inā ua hele mua ʻoe i kēia kūlanakauhale, ua kamaʻāina paha ʻoe i ke kūlana powa panakō. Inā ʻaʻole, pono ʻoe e hoʻoponopono mua. E kamaʻilio me Marshal Daniel Blake i mua o ka panakō. E noi ʻo ia iā ʻoe e kūkākūkā me ka poʻe pōā, a inā hāʻule kēlā, pono ʻoe e hoʻopau iā lākou ma ke komo ʻana ma hope.

Ke hoʻokō pono ʻoe i nā pōā panakō, e kamaʻilio hou me Marshal Blake. Manaʻo ʻo ia e kau inoa me ka Freestar Rangers. E hele i The Rock a loaʻa iā Ranger Emma Wilcox. Hāʻawi ʻo ia iā ʻoe i ka ʻike e pono ai e komo i ka hui.

Inā hoʻoholo ʻoe e hoʻomau, e noi ʻo Ranger Wilcox iā ʻoe e koho i kekahi o nā hana ʻehā ma waho o ka honua e hōʻoia iā ʻoe iho. Loaʻa kēlā me kēia hana me kahi uku hōʻaiʻē ʻē aʻe, no laila e koho e like me ia. ʻO kahi koho e hoʻopau i kahi pōā Crimson Fleet, hiki ke hana me ka haʻalele ʻole i kāu moku. Ma hope o ka hoʻopau ʻana i ka hana, e hoʻi iā Emma a haʻi iā ia i kāu kūleʻa. A laila e lawe ʻo ia iā ʻoe i ke keʻena o Blake, kahi e hoʻolilo ai ʻo ia iā ʻoe i luna Freestar Ranger.

Inā makemake ʻoe i nā huakaʻi hou aʻe ma ke ʻano he Freestar Ranger, e loaʻa iā Emma nā hana hou no ʻoe e hoʻomau i ke kaulahao ʻimi.

I ka hopena, ʻo ke komo ʻana i ka Freestar Collective ma Starfield e pono ai ka hoʻoholo, ke akamai, a me ka makemake e apo i ka palena ʻole. Ma ka hahai ʻana i kēia mau ʻanuʻu, hiki iā ʻoe ke lilo i lālā koʻikoʻi o ka Freestar Rangers a hoʻomaka i nā huakaʻi hauʻoli i ka nui o ka honua Starfield.

Source: ʻIke pili i ka pāʻani Starfield.