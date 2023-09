Pehea e loaʻa ai nā ʻāpana moku ma Starfield

ʻO nā ʻāpana moku he mau mea koʻikoʻi i ka pāʻani Starfield ʻoiai lākou e hoʻoponopono i kahi ʻāpana nui o ka hull o kou moku a hiki iā ʻoe ke hoʻomau i kāu mau ʻimi. Eia naʻe, ma muli o kā lākou nui o 10.00 i kēlā me kēia, hiki iā ʻoe ke lawe i kahi helu palena o kēia mau ʻāpana i ka wā e hele ana. No laila, he mea nui e ʻike pehea e loaʻa hou ai iā lākou.

Nui nā ala e loaʻa ai nā ʻāpana moku ma Starfield. ʻO ka mea mua, hiki iā ʻoe ke kūʻai iā lākou mai nā mea kūʻai aku a me nā hale kūʻai. E ʻike pinepine ʻia kēia mau ʻāpana ma a kokoke paha i ka luna o kā lākou papa inoa o nā waiwai ma muli o ko lākou koʻikoʻi. ʻO kekahi mau wahi i ʻike ʻia kahi e kūʻai ai i nā ʻāpana moku, ʻo ia ʻo Jemison Mercantile ma New Atlantis, Newell's Goods in Neon, a me Shepherd's General Store ma Akila. Eia kekahi, ʻo nā kiosks Trade Authority, nā moku kalepa, a me nā hale kūʻai he kumu hilinaʻi no ke kūʻai ʻana i nā ʻāpana moku. Hiki i nā mea kūʻai aku ʻē aʻe ke lawe i nā ʻāpana moku, no laila pono ke nānā pū me lākou inā pono ʻoe.

Ma waho aʻe o ke kūʻai ʻana i nā ʻāpana moku, hiki iā ʻoe ke loaʻa iā lākou i ka wā e ʻimi a ʻaihue. E makaʻala i nā pahu waiho ʻaihue, no ka mea, aia paha nā ʻāpana moku. I kekahi manawa, e hina paha ʻoe i nā ʻāpana moku i ka wā e ʻimi nei i kēia mau pahu. Eia kekahi, hiki i nā moku i luku ʻia ke hāʻawi i nā ʻāpana moku. ʻOiai ʻaʻole lākou e hāʻule i nā manawa a pau, pono e nānā i kēlā me kēia moku i iho. ʻO nā moku ʻo Crimson Fleet, ʻoi aku ka nui o ka hāʻule ʻana o nā ʻāpana moku.

Inā ʻike ʻoe i kahi moku ʻaoʻao aloha e hana ana i kahi hakakā ʻīlio, loaʻa iā ʻoe ka manawa e noi ai i "nā ʻāpana hoʻoponopono hou" i uku no ka mālama ʻana iā lākou. He ala maikaʻi kēia e kiʻi ai i nā ʻāpana moku no ka manuahi, no ka mea e makemake ka hapa nui o nā moku e hāʻawi iā ʻoe i kekahi.

E hoʻomanaʻo, ma waho aʻe o kēia mau ʻano, hiki iā ʻoe ke uku no ka hoʻoponopono ʻana i ka moku ma ke kamaʻilio ʻana i kahi ʻenehana Ship Services ma ke kai kuʻi ma ke kūlanakauhale a i ʻole ma ka hale Ship Services.

Noho maikaʻi me nā ʻāpana moku e hōʻoia i ka noho maikaʻi ʻana o kou moku i kou ʻimi ʻana i nā wahi ākea o Starfield. Hauʻoli ka huakaʻi!

Sources:

- ʻAʻohe