Pehea e hoʻomalu ai i kāu ʻike YouTube a pale i ka Algorithm Addictive

Hōʻuluʻulu manaʻo: Hiki i ka ʻaoʻao home YouTube ke lilo i kahi manawa, i hoʻolālā ʻia e mālama iā ʻoe e nānā i nā wikiō no ka lōʻihi o ka hiki. Eia nō naʻe, inā makemake ʻoe i ka mana hou aʻe i ke ʻano o kou hoʻolilo ʻana i kou manawa ma YouTube, hiki iā ʻoe ke pale aku i ka algorithm addictive. Ma ka hoʻopau ʻana i kāu mōʻaukala kiaʻi YouTube, ʻaʻohe wikiō i manaʻo ʻia ma ka ʻaoʻao home. Hōʻike kēia ʻatikala pehea e hoʻonohonoho ai.

No ka mālama ʻana i kāu ʻike YouTube, hiki iā ʻoe ke hoʻomaka ma ke poʻo ʻana i ka ʻaoʻao My Google Activity, kahi e hiki ai iā ʻoe ke hoʻomalu i ka ʻike a Google e mālama ai e pili ana iā ʻoe. Mai laila, kaomi i kāu YouTube History, a e nīnau ʻia ʻoe inā makemake ʻoe e hoʻomaha i kāu mōʻaukala. Ma ke kaomi ʻana i ke pihi Pause, hiki iā ʻoe ke hoʻopau i kāu mōʻaukala kiaʻi YouTube.

Ke hoʻopau ʻoe i kāu mōʻaukala, ʻaʻole ʻoe e ʻike i nā wikiō i manaʻo ʻia ma ka ʻaoʻao home YouTube. Akā, pono ʻoe e ʻimi ikaika i nā wikiō e hoihoi iā ʻoe. Hiki iā ʻoe ke hoʻohana i ka hana ʻimi e ʻimi i nā kikoʻī kikoʻī, akā ʻoi aku ka maikaʻi o ka ʻimi ʻana i kāu kau inoa YouTube.

Ma ke kaomi ʻana i ka "Subscriptions" ma ka ʻaoʻao home o YouTube, hiki iā ʻoe ke nānā i nā wikiō hou loa i hoʻoili ʻia e nā kahawai āu i kau inoa ai. Hāʻawi kēia iā ʻoe e loaʻa i kahi ʻike curated e pili ana i kāu mau makemake pilikino. Hōʻike ka hānai kau inoa i nā wikiō e kūlike me ke ʻano o ka ʻike āu e makemake ai e nānā, ma mua o ka mea a ka algorithm e wānana ai e pili ana i kāu ʻano i hala.

ʻOiai makemake paha ia i kahi hoʻoikaika hou aʻe, ʻo ka hilinaʻi ʻana i nā kau inoa e hāʻawi iā ʻoe i ka ʻoihana hou aku ma luna o kāu ʻike YouTube. Ma kahi o ka hōʻike ʻana i nā wikiō āu i paʻakikī ai i ka wā ma mua, e ʻike ʻia ʻoe i nā ʻike e pili ana i ke ʻano o ke kanaka āu e makemake ai. ʻO nā wikiō mahiʻai a i ʻole nā ​​​​mea hoihoi ʻē aʻe, hiki i ka hānai kau inoa ke hāʻawi iā ʻoe i kahi ʻike YouTube ʻoi aku ka leʻaleʻa a me ka manaʻo.

ʻO ka mālama ʻana i kāu mōʻaukala kiaʻi YouTube a me ka hilinaʻi ʻana i nā kau inoa he ala maʻalahi ia e pale aku ai i ka algorithm addictive a hoʻolilo i kou manawa ma YouTube me ka manaʻo nui. E ho'āʻo a loaʻa hou ka ʻoihana ma kāu mau hana pūnaewele.

Source: ʻatikala kumu na Justin Pot ma How-To Geek.