ʻO ka World Series of Warzone Finals: Pehea e kiʻi ai i kahi Code Free Modern Warfare 3 Beta

ʻO ka World Series of Warzone Finals ma kahi o ke kihi, a inā makemake ʻoe i ka pāʻani kaua royale kaulana, aia ʻoe i kahi meaʻai. Ua hoʻolaha ʻo Activision e hāʻawi lākou i nā code beta no Modern Warfare 3 i nā mea nānā laki. Eia nā mea a pau e pono ai ʻoe e ʻike e pili ana i ka lilo ʻana i hoʻokahi o ka poʻe pōmaikaʻi.

Ma hope o ke kaʻina hana lōʻihi a paʻakikī, ua loaʻa i nā hui he 50 mai ka honua holoʻokoʻa ko lākou wahi i ka $600,000 World Series of Warzone Grand Final. ʻO kēia hanana, e hana ʻia ana ma London's Copper Box Arena ma Kepakemapa 16, e hoʻohiki nei e lilo i ʻike mua o kāna ʻano LAN no nā mea hoʻokūkū hoʻolaʻa loa o Warzone.

Eia naʻe, ʻo nā nerf hou i ka Cronen Squall i ka Season 5 Reloaded ua lawe mai i kahi kānalua i ke kaʻina hoʻomākaukau no nā mea hope. Ua hoʻopaʻapaʻa nā lālā o ke kaiāulu no nā mea kaua ʻē aʻe e pani ai i ka pū kaua, a pono mākou e kali a ʻike i ka mea a ka poʻe e hoʻoholo ai e hoʻohana ma ke kahua nui.

I kēia manawa, e kamaʻilio kākou no ka nūhou hoihoi. Ua hoʻoholo ʻo Activision e hoʻohui i nā mea hoʻoikaika hou aku i ka poʻe pā e hoʻolohe i ka World Series of Warzone Finals ma o ka hāʻawi ʻana i nā code beta Modern Warfare 3 e like me nā uku nānā. Ua hōʻike ʻo CharlieIntel e loaʻa ana he 50,000 mau code beta no ka hopu ʻana i ka wā o ka hanana.

No ka loaʻa ʻana o ka manawa e lanakila ai i kekahi o kēia mau code, pono ʻoe e nānā i ka World Series of Warzone Finals ma Kepakemapa 16. Ma ka nānā ʻana i hoʻokahi hola o ka hoʻokūkū, e loaʻa iā ʻoe hoʻokahi komo. Hiki iā ʻoe ke loaʻa ka nui o ʻekolu mau helu ma ka nānā ʻana i ʻekolu hola o ka hanana. No laila, ʻoi aku ka nui o kāu nānā ʻana, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o kou manawa e loaʻa ai kahi code beta.

No ke koho ʻana i kahi code beta, pono ʻoe e hana i kahi moʻokāki Activision a hoʻopili iā ia i kāu moʻokāki Battle.net, PSN, Xbox, a i ʻole Steam. Eia hou, pono ʻoe e loulou i kāu moʻokāki YouTube a i ʻole Twitch i kāu moʻokāki Activision. ʻO ka hope, e nānā pono ʻoe i ka hoʻokūkū ola ma kāu kahua i makemake ʻia ʻoiai e kau inoa ʻia me kahi moʻokāki pili e loaʻa ai kāu uku.

No laila e kaha i kāu mau kalena no Kepakemapa 16 a e mākaukau e nānā i ka World Series of Warzone Finals no kou manawa e lanakila ai i kahi code beta no Modern Warfare 3. E hoʻomaka i ka hoʻomākaukau ʻana i kēia manawa ma ka hana ʻana i kāu moʻokāki Activision a hoʻopili iā ia i kāu pāʻani pāʻani a me nā kahua kahe. Pōmaikaʻi iā ʻoe

Sources:

– CharlieIntel.com