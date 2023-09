iOS 17: Pehea e hana ai i nā leka hoʻopili pilikino a kaʻana like i nā pilina me ka hoʻohana ʻana iā NameDrop

ʻO iOS 17, ka ʻōnaehana hana hou loa no nā iPhones, ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻokuʻu koke ʻia, me ka laina o nā huahana hou o Apple. Hoʻopuka kēia mea hou i nā hiʻohiʻona hoihoi e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hana i kā lākou iPhones e like me ka wā ma mua. ʻO kahi hiʻohiʻona kaulana ʻo ia ka hiki ke hana i kahi 'poster' kūʻokoʻa no kēlā me kēia pilina. E hoʻopiha kēia kiʻi maʻamau i kou pale ke kelepona ʻoe me kēlā kanaka a i ʻole ke kelepona ʻana iā ʻoe.

No ka hana ʻana i ka leka hoʻopili, kaomi wale i ka "Contact Photo & Poster" ma ka ʻaoʻao o ka mea hoʻopili. Mai laila, hiki iā ʻoe ke koho i kahi kāʻei no ka pepa. ʻO nā koho e pili ana i ka hoʻohana ʻana i kahi kiʻi, kahi kala kala, kahi Memoji, a i ʻole kahi monogram. Hiki iā ʻoe ke hoʻopilikino i ke ʻano o ka inoa o ka mea hoʻopili, me ka font a me ke kala. Hiki ke hoʻoponopono ʻia ke kiʻi hope ma ke ʻoki ʻana iā ia, ka hoʻopili ʻana i nā kānana, a i ʻole ka wehe ʻana i ke kua.

Hoʻokomo pū ʻo iOS 17 i kahi hiʻohiʻona hou i kapa ʻia ʻo NameDrop, e hiki ai i nā mea hoʻohana ke kaʻana wikiwiki i kā lākou ʻike pili me ka ʻole o ka hoʻokomo lima ʻana i nā inoa a me nā helu kelepona. No ka hoʻohana ʻana i ka NameDrop, pono nā mea hoʻohana e hoʻopaʻa i kā lākou iPhones kokoke, e like me ka hoʻohana ʻana o Apple Pay. E hōʻike ʻia kahi popup me ka ʻike pili i loaʻa, e hāʻawi ana i ke koho e hoʻoponopono i nā kikoʻī pili i loaʻa.

ʻO ka hoʻonui ʻana i kahi leka hoʻopili ma iOS 17 maʻalahi e like me ka hahai ʻana i nā ʻanuʻu mua e hana ai. E wehe wale i ka polokalamu kelepona, e ʻimi i ka pilina āu e makemake ai e hoʻoponopono, a kaomi ma ka "Contact Poster & Photo" e hana i nā mea hou i makemake ʻia. Eia hou, hiki i nā mea hoʻohana ke hana i ka leka hoʻopili a me ke kiʻi no lākou iho ma ke komo ʻana i kā lākou kāleka hoʻopili ponoʻī ma ka app Phone a kaomi ma ka "My Card."

E ʻoluʻolu, hiki ke kaʻana like i nā leka hoʻopili me nā poʻe ʻē aʻe, akā hiki i nā mea hoʻohana ke koho e hoʻopau i ka kaʻana like. ʻO ka mea pōʻino, aia ka NameDrop i kēia manawa no ka kaʻana like ʻana i nā pilina ma waena o nā polokalamu Apple kūpono a ʻaʻole i loaʻa no nā mea hoʻohana Android.

