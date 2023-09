Pehea e pale aku ai i ka lilo ʻana i mea hoʻopiʻi ma Starfield

By

ʻO Starfield, ka RPG hou loa mai Bethesda, he pāʻani nui i piha i nā ʻimi, nā mea, a me nā malihini. Eia nō naʻe, maʻalahi ka ʻike ʻana iā ʻoe iho i ka pilikia a hiki ʻole ke holo wikiwiki a i ʻole sprint. Aka, mai makau oe! Aia kekahi mau ala e pale aku ai i kēia kūlana pilikia.

ʻO ka mea mua, e kāpae i ka hopu ʻana i nā mea a pau āu e ʻike ai. ʻOiai e hoʻowalewale ana e hōʻiliʻili i kēlā me kēia mea liʻiliʻi, ʻaʻole pono. ʻAʻole loaʻa ka waiwai nui o ke kūʻai ʻana i nā mea waiwai haʻahaʻa, no laila e nānā pono i ka hoʻopau ʻana i nā ʻimi a kūʻai aku i nā mea waiwai nui. E waiho i ka ʻōpala a mālama iā ʻoe iho i ka pilikia.

A laila, e hoʻokiʻekiʻe i kou hiki ke lawe. Ma Starfield, e like me nā pāʻani Bethesda ʻē aʻe, pono kekahi mau stats. ʻO ka hoʻonui ʻana i kou hiki ke hiki i ka lawe ʻana e hiki iā ʻoe ke lawe hou aku me ke kaumaha ʻole. E hoʻomaka i ka wili mua e wehe i nā pae kiʻekiʻe a mālama iā ʻoe iho i ka manawa ma ka holo lōʻihi.

E hoʻomaʻamaʻa i ka nānā mau ʻana i nā mea kaumaha ma kāu waihona. ʻO ka hoʻokaʻawale ʻana i kāu waihona ma ke kaumaha e kōkua iā ʻoe e ʻike a mālama i kēia mau mea. E noʻonoʻo pono i nā ʻāpana moku, nā mea kaumaha akā ʻike pinepine ʻia ʻoiai ua hoʻokaʻawale ʻia lākou he mau mea kōkua. E mālama i nā ʻāpana moku ma kāu moku ma mua o ka lawe ʻana a puni.

E koho i kekahi mau mea kaua e hoʻohana a kūʻai aku a mālama paha i ke koena. E ʻae kēia iā ʻoe e kālele i kāu mau akamai, lawe liʻiliʻi i ka ammo, a pale i ke kaumaha ʻana e nā mea kaua he nui. Eia kekahi, e hoʻohana pono i ke kaʻa ukana o kāu moku no ka mālama ʻana i nā kumuwaiwai, nā waiwai, a me nā mea e hoʻopaʻa i ka hakahaka i kāu waihona.

E makaʻala i nā spacesuits e hāʻawi i ka hiki ke mālama. Hiki i kēia mau lole ke hoʻonui nui i kou hiki ke lawe a hoʻoikaika i kāu mau huakaʻi. Eia hou, inā he hoa kāu, e hoʻohana i kā lākou wahi waihona e hoʻolaha i ke kaumaha a hoʻomāmā i kāu ukana.

Inā hāʻule nā ​​​​mea ʻē aʻe, e hoʻohana i nā kemika a i ʻole ka waiʻona e hoʻonui ai i kou hiki ke halihali. Eia naʻe, e hoʻohana me ka liʻiliʻi a e noʻonoʻo i nā hopena maikaʻi ʻole i loaʻa iā lākou ma kāu ʻano.

Ma ka hahai ʻana i kēia mau ʻōlelo aʻoaʻo a me nā hana hoʻopunipuni, hiki iā ʻoe ke pale i ka lilo ʻana i Starfield a hauʻoli i kahi ʻike pāʻani maʻalahi.

Puna: ʻatikala kumu.