Pehea e pale aku ai i ka lilo ʻana i mea hoʻopiʻi ma Starfield

ʻO Starfield, ka RPG hou loa a Bethesda, he pāʻani nui i hoʻopiha ʻia me nā ʻimi, hālāwai malihini, a me ka plethora o nā mea e hōʻiliʻili ai. He mea maʻalahi ka lawe ʻia ʻana a loaʻa iā ʻoe iho ke kaumaha me ka nui o nā ʻōpala, e paʻakikī ai ka neʻe ʻana a puni i ka pāʻani. Eia naʻe, me kekahi mau ʻōlelo aʻoaʻo a me nā hoʻopunipuni, hiki iā ʻoe ke pale i kēia kūlana hoʻonāukiuki.

ʻO ka mea mua, e noʻonoʻo i ka hoʻonui ʻana i kou hiki ke lawe. E hoʻonui i nā stats e hiki ai iā ʻoe ke lawe i ke kaumaha me ka ʻole o ke kaumaha. Maikaʻi kēia i kāu huakaʻi a mālama i kou manawa i ka wā lōʻihi. Eia hou, e nānā mau i kāu waihona no nā mea koʻikoʻi e lawe ana i nā wahi kūpono ʻole. E hoʻokaʻawale i kāu waihona ma ke kaumaha a hoʻopau i nā mea e kaumaha ana iā ʻoe.

ʻO kahi hewa maʻamau o ka overcumbrance ʻo nā ʻāpana moku. ʻOiai he mea pono kēia mau mea no ka hoʻoponopono ʻana i kou moku i ka wā o ke kaua, he 10kg lākou i kēlā me kēia. E hōʻoia e nānā pālua i kāu waihona a mālama i kēia mau mea nui ma kāu moku ma mua o ka lawe ʻana iā lākou a puni.

I ka wā e pili ana i nā mea kaua, koho i kekahi mau punahele a kūʻai aku a mālama paha i ke koena. E kōkua kēia iā ʻoe e hoʻomaʻamaʻa i kāu mau akamai, lawe i nā mea kaua liʻiliʻi, a pale i ka mālama ʻana i nā mea kaua he nui i ka manawa hoʻokahi. E mālama i nā mea nui i loko o ka pahu ukana o kāu moku no ka hoʻokuʻu ʻana i ka hakahaka o kāu waihona. E hoʻohana i ke kī wela i hāʻawi ʻia e Bethesda e hoʻouna koke i nā kumuwaiwai a me nā mea waiwai i kāu moku.

E makaʻala i nā lole ākea e hāʻawi i kahi mālama ʻē aʻe. Hiki i kēia mau mea ke hoʻonui nui i kou hiki ke halihali a kōkua i ka hoʻēmi ʻana i ke kaumaha o nā mea keu. Inā he hoa kāu i ka pāʻani, e hoʻohana i kā lākou wahi waihona e hoʻomāmā i kāu ukana.

ʻO ka hope, inā ʻike ʻoe iā ʻoe iho i ke kaumaha nui, e noʻonoʻo e hoʻohana i ka chems a i ʻole booze e hoʻonui i kou hiki ke lawe. Hāʻawi kēia mau mea i kahi hopena pōkole a pono e hoʻohana liʻiliʻi.

Ma ka hahai ʻana i kēia mau ʻōlelo aʻoaʻo, hiki iā ʻoe ke hoʻokele maikaʻi i kāu waihona ma Starfield a pale aku i ka hoʻopiʻi ʻana. E hauʻoli i kāu huakaʻi ma ka RPG ākea ākea o Bethesda!

Sources:

– Puna: ʻatikala kumu