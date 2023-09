Hoʻoikaika ka Polokalamu Noho Kūʻai Kikohoʻe Hou i nā Artists ma Web3 Ecosystem

Ua hoʻolaha ka papahana Digital Fashion Residency, i hana ʻia e Draup, Vertical, a me Lens Protocol, i kāna mau mea noi lanakila mua he 26. Manaʻo ka papahana e hoʻoikaika i nā mea hoʻolālā kikohoʻe a me nā mea hou mai ma o ka hāʻawi ʻana i ka hoʻomaʻamaʻa manuahi ma kahi papa ʻeono pule. Hoʻopili ʻia nā haʻawina i nā kumuhana like ʻole, e pili ana i ka hoʻomohala ʻana o ke ʻano kikohoʻe, ka hana lole kikohoʻe, hoʻonui ʻia (AR), a me ka pāʻani. I ka pau ʻana o ka papahana, e hana nā kamaʻāina i kahi papahana hope e hōʻike ʻia ma ʻOkakopa.

ʻO Vertical, kahi curator noʻeau i hoʻokumu ʻia e blockchain a me ka ʻōlelo aʻoaʻo, ua mālama mua ʻo ia i nā papa hana e pili ana i ka Web3 a me ke kiʻi akā ke nānā nei i kēia manawa i ke ʻano kikohoʻe no ka manawa mua. ʻO ka mea hoʻokumu a me ka Luna Nui ʻo Micol Ap wehewehe i ka nui o nā mea pena kiʻi a me nā mea hana i komo i ka lewa e hakakā nei e hoʻokele i ka ʻenehana a hoʻokomo i loko o kā lākou hana. No laila, ua hoʻoholo lākou e hana i kahi papahana i hoʻohālikelike ʻia i ke ʻano kikohoʻe.

Hoʻomaopopo nā ʻoihana e hoʻopukapuka nei i kēia mau mea pena kiʻi he mea koʻikoʻi ko lākou kūleʻa i ka wā e hiki mai ana o ka ʻoihana. No ka laʻana, ʻo Epic Games, ka mea nona ka Fortnite, he kālā e uku ai i nā mea hana akamai. Loaʻa iā Syky lāua ʻo Adidas nā hoʻonohonoho e loaʻa ai ka loaʻa kālā mai ke kūʻai aku ʻana i nā ʻano kikohoʻe i hana ʻia e kā lākou mea pena. ʻAʻole i maʻalahi kēia mau hoʻopukapuka ʻana i ke kūʻai ʻana a me ka hoʻohana ʻana i ke ʻano kikohoʻe akā hāʻawi pū kekahi i kona ʻae ākea.

ʻAʻole hāʻawi wale ka papahana i ka hoʻomaʻamaʻa akā hoʻoulu pū kekahi i ke ʻano o ke kaiāulu ma waena o nā mea komo. Hoʻoikaika ʻo Ap i ke koʻikoʻi o ke kākoʻo inā koʻikoʻi ko ke ao nei i kā lākou hana. ʻO ka manaʻo e hoʻoulu a hoʻokiʻekiʻe i nā mea pena kiʻi ma ka Web3 kaiaola, kahi i ʻike ai nā manaʻo e like me ka metaverse a me Web3 i ka emi ʻana o ka manaʻo o ka lehulehu. Ma ka hoʻonaʻauao ʻana a me ka hoʻoikaika ʻana i nā mea pena kiʻi, ke hana ikaika nei kēia mau ʻoihana e lawe mai i ke ʻano kikohoʻe i ke ʻano nui.

Sources:

- ʻatikala kumu: [E ʻoluʻolu e hoʻokomo i ka inoa kumu kumu a me URL ma aneʻi]

- Draup: [E ʻoluʻolu e hoʻokomo i kahi wehewehe pōkole a i ʻole ʻike e pili ana iā Draup ma aneʻi]

– Vertical: [E ʻoluʻolu e hoʻokomo i kahi wehewehe pōkole a i ʻole ʻike e pili ana i Vertical ma aneʻi]

- Lens Protocol: [E ʻoluʻolu e hoʻokomo i kahi wehewehe pōkole a i ʻole ʻike e pili ana i ka Lens Protocol ma aneʻi]