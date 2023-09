ʻAe ʻo Baldur's Gate 3 i nā Cross-Saves ma waena o PC a me PS5

ʻO Baldur's Gate 3, ka pāʻani pāʻani kaulana, hiki ke leʻaleʻa ma PC a me PS5. ʻO ka mea ʻoi aku ka maikaʻi o ke kākoʻo ʻana o ka pāʻani i nā cross-save, e ʻae ana i nā mea pāʻani e hoʻomau i kā lākou holomua ma waena o nā paepae ʻelua. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo he pono e hoʻohana lima ʻia kēia hiʻohiʻona. Eia nā ʻanuʻu e hiki ai i nā cross-saves no BG3 ma PS5 a me PC.

No ka hoʻomaka ʻana, e hoʻomaka i ka BG3 ma kāu PC a hana a hoʻokomo paha i kāu moʻokāki Larian. Ke hoʻomaka ka pāʻani, wehe i nā koho mai ka papa kuhikuhi nui. E nānā i nā koho "Gameplay" a hoʻololi i ka hiʻohiʻona Cross-Save i "On." E kali no ka nalo ʻana o ka memo "Syncing" mai ka kikokikona papa kuhikuhi ma ka ʻaoʻao hema.

I mea e hiki ai i ka cross-saves ma ka PS5, e hahai i nā ʻanuʻu like e like me ka mea i ʻōlelo ʻia ma luna. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo he pono ʻoe e kūʻai i kahi kope PS5 o Baldur's Gate 3. Ma hope o ka pani ʻana i ka pāʻani, wehe hou iā ia ma ka PS5, a pono ʻoe e ʻike i kahi koho "E hoʻomau" me nā kikoʻī e pili ana i ka faila mālama ma lalo. ʻākau o ka pale poʻo inoa.

Inā makemake ʻoe e hoʻohana i kahi mālama PS5 ma kāu PC, e hahai i nā ʻōlelo aʻoaʻo like, akā e hōʻoia ʻoe e hoʻā mua i Cross-Saves no kāu PS5. Ma ka hahai ʻana i kēia mau ʻanuʻu, e hōʻano hou ʻia kāu mālama pāʻani ma waena o nā paepae ʻelua, e hiki ai i ka holomua kea.

He mea pono e hoʻomaopopo i ka hoʻohana ʻana i Cross-Saves no BG3 ʻaʻole koi i kahi kau inoa PS +. Hoʻokele piha ʻia ka hana cross-save i loko o nā kikowaena o Larian. Eia nō naʻe, he mea nui e wehewehe i ka cross-play ma waena o PC a me PS5 kahi hiʻohiʻona i hoʻolālā ʻia akā ʻaʻole i loaʻa i kēia manawa ma Sepatemaba 2023.

No ka ʻike hou aku a me ke alakaʻi hou aʻe, hiki iā ʻoe ke kuhikuhi i ka pūnaewele Baldur's Gate 3 a i ʻole e hoʻopili pololei iā Larian Studios.

Sources:

– ʻO ka ʻīpuka o Baldur 3 Pūnaewele Kūikawā