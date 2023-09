ʻO ke koʻikoʻi o ka ʻenehana i ka hoʻonui ʻana i ka ʻike maʻi a me ka mālama waiwai

Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia ka ʻōnaehana mālama ola olakino US i kekahi manawa, e alakaʻi ana i kahi ʻike maʻi maikaʻi ʻole. Eia naʻe, i ka piʻi ʻana o ka nānā ʻana i ka mālama waiwai a me nā hopena i hoʻomaikaʻi ʻia, he mea koʻikoʻi ia e ʻike i ka pilina ma waena o ka ʻike maʻi a me ka mālama waiwai. ʻEkolu mau mea koʻikoʻi koʻikoʻi, me ka ʻoluʻolu o ka poʻe maʻi, ka nānā ʻana i ka mālama pale, a me ka hoʻonohonoho mālama ʻana, e hoʻopili pololei ʻia e ka ʻike maʻi holoʻokoʻa.

No ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pilikia a hoʻolaha i ka mālama waiwai kiʻekiʻe, aia nā mea hana kikohoʻe like ʻole. Hiki i kēia mau mea hana ke kōkua i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻike, ka ʻike, nā kamaʻilio, a me nā ʻike mālama. He kuleana koʻikoʻi ka ʻike i ka hoʻoikaika ʻana i nā maʻi a me ka hōʻemi ʻana i ka hopohopo ma mua o nā kipa mālama olakino. Manaʻo nui ka poʻe ʻAmelika ma muli o ka lawa ʻole o ka ʻike, ka palena o ka ʻike e pili ana i nā mea hoʻolako, a me ke kānalua e kūkākūkā i nā pilikia olakino. Ma ka pane ʻana, ʻo ka hāʻawi ʻana i ka hoʻonaʻauao olakino i ka wā koho a me ka hoʻonaʻauao mua ʻana hiki ke hoʻonui i ka hilinaʻi o nā maʻi i ke kūkākūkā ʻana i nā mea olakino me kā lākou mea mālama.

Hiki i nā hōʻailona kikohoʻe ma nā lumi kali ke hana nui i ka hoʻonaʻauao a me ka hoʻoikaika ʻana i nā maʻi. Ma ka hōʻike ʻana i ka ʻike olakino pili, hiki i nā mea maʻi ke mākaukau maikaʻi no nā manawa hoʻoholo koʻikoʻi. Ua hōʻike ʻia nā haʻawina e hoʻonui ana ka ʻikepili kikohoʻe i loko o nā lumi kali i ka hoʻohana ʻana o nā mea maʻi i nā lawelawe olakino koʻikoʻi e like me ka nānā ʻana i ka maʻi maʻi a me nā lāʻau lapaʻau. I loko o ka lumi hoʻokolokolo, hiki i ka hōʻailona kikohoʻe ke hāʻawi i ka ʻike i hoʻohālikelike ʻia e paipai i nā maʻi e hana i nā hana koʻikoʻi i ka mālama ʻana i ko lākou olakino.

Hoʻohui ʻia, ʻo ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana e nā mea hoʻolako e hāʻawi i ka hilinaʻi o ka maʻi, e alakaʻi ana i ka hoʻonui ʻana i ke kamaʻilio, ʻoi aku ka maikaʻi o ka mālama ʻana i nā hoʻolālā mālama, a me nā hopena i hoʻomaikaʻi ʻia. Ma ka hoʻokō ʻana i nā mea hana kikohoʻe e like me nā pale paʻi i ka lumi hoʻokolokolo, hiki i nā mea hoʻolako ke mālama i ka manawa waiwai a hoʻonui i nā kamaʻilio e pili ana i nā kumuhana olakino paʻakikī. Hāʻawi kēia i nā pilina maka a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻike maʻi holoʻokoʻa.

ʻO ka hoʻohui ʻana i nā mea hana kikohoʻe ʻaʻole e hoʻomaikaʻi wale i nā hopena akā mālama pū i ka manawa o nā mea hoʻolako, e hōʻemi ana i ka puhi ʻana a me ka hoʻonui ʻana i ka pono. I loko o kahi kaiapuni mālama waiwai, alakaʻi kēia i nā uku uku hou a me nā hana olakino a me nā ʻōnaehana olakino. Makemake nā poʻe maʻi e hiki ke wehewehe maikaʻi i ko lākou kūlana, e hōʻike ana i ka makemake i nā mea hana e kōkua iā lākou e hana ikaika i ka mālama ʻana i ko lākou olakino.

I ka hopena, he mea nui ka hoʻopili ʻana i ka ʻenehana i ka hoʻonui ʻana i ka ʻike maʻi a me ke kākoʻo ʻana i ka mālama waiwai. Ma ka hāʻawi ʻana i ka ʻike, ka hoʻoikaika ʻana i nā mea maʻi, a me ka mālama ʻana i ka manawa, hiki i nā mea hana kikohoʻe ke alakaʻi i ka hoʻemi ʻana i nā kumukūʻai, hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi, a me nā hopena olakino maikaʻi aʻe.

