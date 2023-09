Hiki iā Sony ke hoʻokuʻu iā Horizon Forbidden West Complete Edition

Ua ʻōlelo ʻia ʻo Sony e hana ana ma kahi Horizon Forbidden West Complete Edition, e like me kahi papa inoa mai ka papa helu helu o Singapore. Ua ʻōlelo ʻia ka hui ʻana e hoʻokomo i ka pāʻani huakaʻi mua, ʻo Horizon Forbidden West, a me kāna hoʻonui ʻana o Burning Shores. ʻAʻole i haʻi ʻia nā kahua no kēia paʻi i ka papa inoa, akā manaʻo ʻia e loaʻa ma PlayStation 5, ʻoiai ʻo ka hoʻonui ʻia ʻana o Burning Shores wale nō i kēlā console.

Hoʻokuʻu ʻia ma Pepeluali 2022, ua loaʻa iā Horizon Forbidden West ka mahalo nui mai ka poʻe hoʻohewa. ʻO ka loiloi a IGN i hāʻawi i ka pāʻani he 9/10, e wehewehe ana iā ia he "hui hui lanakila o ka hakakā hoʻokūkū, nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka hoʻolālā ʻano, a me kahi honua ākea ākea." ʻO ka hoʻonui ʻia ʻo Burning Shores, i hoʻokuʻu ʻia ma ʻApelila 2023, ua loaʻa maikaʻi ʻia me ka helu 8/10 mai IGN.

ʻOiai ʻaʻole i ʻōlelo ʻo Sony i ka Complete Edition, pono ia e hoʻomaopopo i ka hoʻonui ʻana o ka hui i kona alo ma ka PC platform. I ka makahiki 2020, ua hoʻoili ʻo Sony iā Horizon Zero Dawn i PC, ʻekolu mau makahiki ma hope o kona hoʻokuʻu mua ʻia ʻana ma ka PlayStation 4. Ua hōʻailona kēia i kahi loli nui i ka hoʻolālā ʻana o Sony, ʻoiai ua hoʻomaka mua ka ʻoihana i ka console exclusivity.

Ua hōʻike ʻo CEO ʻo PlayStation ʻo Jim Ryan ʻaʻole hoʻolālā ʻo Sony e hoʻokuʻu i nā mana PC o kāna mau pāʻani i ka lā hoʻokahi i ka hoʻomaka ʻana o kā lākou console. Eia naʻe, ua hoʻomaopopo ʻo ia i ka kūleʻa o ka lawe ʻana i nā pāʻani i PC i kekahi mau makahiki ma hope o ko lākou hoʻokuʻu mua ʻana. Ua hoʻohewa ke poʻo Xbox ʻo Phil Spencer i ka papa hana hoʻokuʻu ʻana o Sony PC, e hōʻike ana i ka hoʻokokoke ʻana o Xbox i ka hoʻokuʻu like ʻana ma PC, console, a me nā paepae kapuaʻi.

I kēia manawa, ʻaʻole i hana ʻo Sony i kahi hoʻolaha kūhelu e pili ana i ka Horizon Forbidden West Complete Edition, akā ke kali nei nā mea pā i nā kikoʻī hou aku.

