Hoʻolaha ʻo HMD Global i ka hoʻonui ʻana i ka Portfolio Smartphone

Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo HMD Global, ka hui Finnish kūʻokoʻa ma hope o ka brand Nokia, e hoʻonui i kāna portfolio smartphone me ka hoʻokomo ʻana i nā kelepona ma lalo o kāna hōʻailona HMD ponoʻī. Ua hoʻolaha ʻia kēia hoʻolaha e Jean-Francois Baril, ka Co-founder, Chairman, a me CEO o HMD Global.

Wahi a Baril, e noho pū ana nā kelepona HMD a me Nokia, a hiki i nā mea kūʻai ke nānā i mua i kahi hui "me nā hoa hoihoi hou". Ua hoʻonoho ʻo HMD Global iā ia iho ma ke ʻano he mea hana wikiwiki 5G kelepona a he alakaʻi i ka hoʻomau me kāna mau polokalamu Nokia hiki ke hoʻoponopono.

Me kēia mau hoʻokō ma lalo o kona kāʻei, ua mākaukau ʻo HMD Global e komo i ka mākeke kūʻokoʻa a hana i kahi honua hou no ke kelepona e pili ana i nā pono o nā mea kūʻai. Haʻaheo ka ʻoihana iā ia iho ma ka lilo ʻana i kekahi o nā ʻoihana kelepona nui loa ma ʻEulopa a hoʻolālā e hāʻawi i nā polokalamu kelepona kiʻekiʻe kiʻekiʻe i nā mea kūʻai aku ma ka honua.

ʻOiai ʻaʻohe kikoʻī kikoʻī a i ʻole ka palena manawa i hāʻawi ʻia i ka hoʻolaha, manaʻo ʻia e hōʻike koke ʻo HMD Global i nā ʻike hou aʻe.

