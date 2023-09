ʻO ka Evolution of iPhone Connectors: Mai ka 30-pin a hiki i ka uila

I Kepakemapa 2012, ua hoʻolauna ʻo Apple i ka iPhone 5 me kahi mea hoʻohui hou i kapa ʻia ʻo Lightning connector. Ua hōʻailona kēia i kahi loli nui mai ka mea hoʻohui 30-pin i hoʻohana ʻia i nā iPhones a me nā iPod ma mua. Ua lawe mai ka mea hoʻohui Uila i nā hoʻomaikaʻi a me nā mea maikaʻi ma mua o kona mua.

ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi nui o ka mea hoʻohui Uila ʻo ia kāna hoʻolālā kikohoʻe a pau, 8-hōʻailona. Ua ʻae kēia no ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili wikiwiki a ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻouka ʻana. Hiki ke hoʻololi ʻia ka mea hoʻohui hou, ʻo ia ka mea hiki ke hoʻoponopono i kāna mau hōʻailona e kūpono i nā mea ʻokoʻa. Hāʻawi ia i ka lōʻihi maikaʻi a ua hoʻolālā ʻia e hoʻohuli ʻia, e maʻalahi ai ka hoʻohana.

ʻO ka hoʻololi ʻana mai ka mea hoʻohui 30-pin i ka Uila ʻaʻole me ka hoʻopaʻapaʻa ʻole. Eia nō naʻe, ua hoʻoikaika ʻo Apple i ka hoʻololi ʻana o ka ʻenehana a me ka hoʻohana nui ʻana o ka hoʻopili uila. Ua hōʻike ka hui i ka neʻe ʻana i ka Bluetooth a me Wi-Fi no ke kahe leo, syncing, a me ka hoʻoiho ʻana i nā ʻike.

I mea e maʻalahi ai ka hoʻololi ʻana, ua hoʻolauna ʻo Apple i nā lako a me nā dongle e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻopili i kā lākou mau mea hana a me nā mea pono me nā mea hoʻohui 30-pin i ka iPhone 5's Lightning port.

I nā makahiki, ua hoʻomau ʻo Apple i ka hoʻohana ʻana i ka mea hoʻohui uila i nā hiʻohiʻona iPhone ma hope, e hoʻonui ana i kona ola ma mua o ka "mau makahiki" i manaʻo ʻia e Phil Schiller i ka wā o ka hoʻokuʻu ʻana o iPhone 5. Eia nō naʻe, ke hoʻomākaukau nei ʻo Apple e hoʻokuʻu i ka iPhone 15, ʻōlelo ʻia nā lono e haʻalele hope ia i ka mea hoʻohui Lightning e makemake ai i ka USB-C.

E ʻike ʻia pehea e hoʻonoho ai ʻo Apple i ka hoʻololi mai Lightning i USB-C. E hahai ana paha ia i kahi ala like e like me ka wehe mua ʻana o Lightning a i ʻole ka manaʻo o ka pono o USB-C no nā hiʻohiʻona iPhone e hiki mai ana ke ʻike ʻia.

ʻOiai e hiki mai ana ka hopena o ka uila uila, pono e hoʻomaopopo i ka hopena i loaʻa i ka ulu ʻana o nā mea hoʻohui iPhone a me nā holomua i lawe ʻia e pili ana i ka wikiwiki, hiki ke hoʻololi, a me ka ʻoluʻolu o ka mea hoʻohana. ʻO ka hiki o Apple ke hana hou a hoʻololi i kāna mau mea hoʻohui i ka hoʻololi ʻana i nā ʻenehana ʻenehana he ʻano wehewehe o kāna mau mea hana.

Sources:

– ʻatikala kumu

Nānā: Ua kāpae ʻia nā URL o nā kumu mai ka pane.