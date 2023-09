Hoʻopili ʻia ka Spyware iā Israeli Firm NSO i ka hewa i nā polokalamu Apple

Ua ʻike nā mea noiʻi ma ka hui kiaʻi kikohoʻe ʻo Citizen Lab i ka spyware i manaʻoʻiʻo lākou ua pili i ka hui Israeli NSO a hoʻohana i kahi hemahema hou i ʻike ʻia ma nā polokalamu Apple. ʻO ka spyware, i kapa ʻia ʻo Pegasus, ua ʻike ʻia ma ka polokalamu Apple o kahi limahana mai kahi hui kīwila ma Wakinekona. Ua ʻōlelo ʻo Citizen Lab e hōʻike ana kēia hanana i ka hana koʻikoʻi a ka hui kīwila e hana ai i ka ʻike ʻana i nā hoʻouka kaua cyber.

ʻAʻole i hōʻike ʻia nā kikoʻī kikoʻī e pili ana i ke kanaka i pili a me ka hui. Eia naʻe, hiki i ka hemahema i nīnau ʻia ke hoʻololi i nā iPhones e holo ana i ka mana hou o iOS (16.6) me ka ʻole o ka launa pū ʻana mai ka mea i pepehi ʻia. Ma muli o nā ʻike a Citizen Lab, ua hoʻokuʻu ʻo Apple i nā mea hou e hoʻoponopono ai i nā nāwaliwali.

ʻAʻole i hāʻawi koke kahi waha ʻōlelo NSO i ka noiʻi i mālama ʻia e Citizen Lab. He mea pono ke hoʻomaopopo ʻia ua alo ʻo NSO i ka nānā ʻana a ua papa inoa ʻia e ke aupuni US mai 2021 ma muli o ka hoʻopiʻi hewa ʻana, me ka nānā ʻana i nā luna aupuni a me nā mea nūpepa.

I ka pane ʻana i ka ʻike, ua koi ʻo Citizen Lab i nā mea hoʻohana e hōʻano hou i kā lākou mau polokalamu Apple e pale aku i nā haki palekana. Ua hōʻoia ʻo Apple i ke ola o ka hewa a ua paipai i kāna mau mea kūʻai aku e hoʻokomo i nā polokalamu hou loa.

ʻOiai ke hāpai nei kēia hanana i nā hopohopo e pili ana i ka palekana o nā polokalamu Apple, e hōʻike ana hoʻi i ke koʻikoʻi o ka hana mau ʻana ma waena o nā mea noiʻi cybersecurity a me nā ʻoihana ʻenehana. Hiki i ia mau hui ke kōkua i ka ʻike ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā nāwaliwali ma mua o ka hiki ke hoʻohana ʻia e nā mea hana ʻino.

