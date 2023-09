Mortal Kombat 1: ʻO Jean-Claude Van Damme e like me Johnny Cage

ʻO ka Mortal Kombat 1 i manaʻo nui ʻia e hoʻokuʻu koke ʻia, a ʻo kekahi o nā hōʻike hoihoi loa ʻo ia ka hoʻokomo ʻana o ka mea hana keaka a me ka mea koa koa ʻo Jean-Claude Van Damme ma ke ʻano he kanaka Johnny Cage. ʻO ke komo ʻana o Van Damme i ka pāʻani he mea koʻikoʻi loa ia no ka mea ua hana nui ʻo ia i ka hana ʻana o Mortal Kombat ponoʻī.

I ka wā e hana ana nā mea hoʻomohala, ʻo Ed Boon lāua ʻo John Tobias, no Midway, ua hoʻokokoke mua lākou iā Van Damme e hōkū i kahi pāʻani arcade. Akā naʻe, ua hōʻole ka mea hana i ka hāʻawi, a ua alakaʻi iā Boon lāua ʻo Tobias e hoʻomohala i kā lākou papahana pāʻani hakakā mua ma kahi. Ua hopena kēia hoʻoholo i ka hānau ʻana o Mortal Kombat.

I kēia manawa, i kahi hiʻohiʻona hou ma ka hōʻike kamaʻilio Hot Ones, ua wehe ʻo Ed Boon i ka nānā mua ʻana iā Van Damme e like me Johnny Cage. I ka wā o ka ninaninau, ua kūkākūkā ʻo Boon i ka mōʻaukala o ka mea hana me ka franchise ʻoiai e hoʻomanawanui ana i ka wela o kahi ʻēheu wela 71,000 Scoville-unit. Ua hōʻike ʻo Boon ua hana lākou i nā hoʻāʻo he nui e hoʻokomo iā Van Damme i ka wā i hala, akā i kēia manawa ua paʻi lākou i ke gula a hoʻopaʻa i kona komo ʻana.

Ma ka snippet o Van Damme e like me Cage, ʻike mākou iā ia e hoʻomākaukau ana e hakakā i kahi mana ʻē aʻe o Johnny Cage ma kona home Hollywood. Hoʻomanaʻo ka ʻaʻahu i nā lā ʻōpio o Van Damme, ʻo ia hoʻi kāna mau hana ma Bloodsport a me Kickboxer, e ʻaʻahu ana i ke kāʻei kiʻi ʻia me ke kāʻei, nā kāmaʻa, a me nā pōkole spandex.

Hōʻike pū ʻia ʻo Mortal Kombat 1 i nā helehelena kaulana ʻē aʻe, ʻo Megan Fox ʻo Nitara, ʻo John Cena ʻo Peacemaker, Antony Starr ʻo Homelander, a ʻo JK Simmons ka leo o Omni-Man. ʻO kēia mau huaʻōlelo he ʻāpana o ka Kombat Pack mua o ka pāʻani.

Ke kali nei nā poʻe aloha i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o Mortal Kombat 1, i hoʻonohonoho ʻia e hoʻomaka i ka lā 19 Kepakemapa no Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC, a me Xbox Series X. Loaʻa ke komo mua ʻana no nā lā ʻelima ma o ka Premium Edition, e komo pū ana ka pāʻani. , ka Kombat Pack mua, a me ka ʻili Jean-Claude Van Damme Johnny Cage.

