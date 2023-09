ʻO Starfield PC maʻamau hou: Hoʻokō ʻia ka moemoeā a ka mea pāʻani

Ke hoʻoikaika mau nei ʻo Modders i nā palena i ka wā e hoʻolālā ai i nā PC pāʻani kūʻokoʻa, a ua wehe ʻo Skytech Gaming i kā lākou hana hou loa: kahi PC Starfield maʻamau e haʻalele i nā mea pāʻani i ka weliweli. Hoʻokumu ʻia me ka hui pū me Intel a me SignalRGB, hoʻohui kēia mīkini i nā hiʻohiʻona nani me nā hana hou.

ʻO ka mea i hoʻokaʻawale i kēia Starfield PC ʻo ia ka pale i kūkulu ʻia e hōʻike ana i nā stats ʻōnaehana like ʻole, e ʻae i nā mea hoʻohana e nānā i kā lākou hana i ka manawa maoli. Hoʻohui ʻia, ʻo ka mua o ka PC e hōʻike ana i nā kukui hōʻike, ʻoluʻolu o ka SignalRGB app, e hāʻawi ana i nā kūlana kūlana i loko o ka pāʻani. Hōʻike kēia mau kukui i ke ʻano o nā ʻōnaehana o kāu moku ākea, ʻulaʻula ʻulaʻula inā loaʻa kekahi pōʻino.

ʻAʻole naʻe ʻo nā hiʻohiʻona wale nō ka mea e mahalo ai kēia PC; ʻo ia ka nānā ʻana i nā kikoʻī. Hāʻawi ka mīkini i ka wā ma lalo a me nā ʻaoʻao, e hāʻawi iā ia i kahi hiʻohiʻona kahiko e hoʻokō pono i ka nani o Starfield. ʻO nā awa USB ʻaoʻao mua i hui pū ʻia me ka hoʻolālā holoʻokoʻa.

Ma ke ʻano o ka mana, ʻoi aku kēia PC maʻamau ma mua o ka hiki. Hoʻolako ʻia me kahi Intel Core i7-13700K, AMD RX 7900 XTX, 32GB o ka hoʻomanaʻo DDR5, a me kahi 1TB NVMe SSD, hiki iā ia ke mālama i nā koi o Starfield a me nā pāʻani ʻē aʻe me ka maʻalahi. ʻOiai ʻaʻole ia he AMD Starfield-themed GPU, mahalo nui ʻia ka pōʻai holoʻokoʻa.

Inā hopohopo ʻoe no ka mālama ʻana, mai makaʻu. Hiki ke huki ʻia ka pale ma mua o ka PC no ke komo ʻana i nā mea i loko, e hana pololei ana i ka hoʻomaikaʻi a me ka hoʻoponopono ʻana.

Ma waho aʻe o Starfield, hōʻike pū kēia PC i ka hiki ke hana i nā hoʻonohonoho kukui maʻamau e hui pū me nā peripheral a pili pū me nā pāʻani ʻē aʻe. Eia naʻe, hoʻokuʻu ʻia ka nani maoli o kēia mīkini i ka wā e hui pū ai me Starfield, e hana ana i kahi ʻike pāʻani immersive e like me nā mea ʻē aʻe.

Inā ʻoe he mea pāʻani Starfield paʻakikī a mahalo paha i ka hana noʻeau a me ka mana o kēia PC maʻamau, ʻoiaʻiʻo he makana kūpono ke komo ʻana. E kipa i ka pūnaewele o SignalRGB i loko o nā lā 45 e hiki mai ana no kahi manawa e lanakila ai i kēia mīkini pāʻani kupaianaha.

Sources:

- HōʻailonaRGB

– Intel

- Pāʻani Skytech