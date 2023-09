E kiʻi i ka Samsung Galaxy S22 no ke kumu kūʻai ʻole

Hāʻawi ʻo Giffgaff, kahi hale kūʻai kelepona kaulana, i ka Samsung Galaxy S22 5G ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa loa o £339. Hāʻawi kēia kuʻikahi iā ʻoe e kūʻai i ke kelepona i hoʻoponopono hou ʻia ma ke kūlana "Maikaʻi" me 128GB o ka waiho ʻana. Inā makemake ʻoe i kahi paʻa lima i ke kūlana maikaʻi aʻe, hiki iā ʻoe ke koho i ka mana 'Like New' no ka £479, e komo pū ana me ka hāʻawi manuahi. Loaʻa ke kelepona i nā kala like ʻole, e like me ka ʻeleʻele, ke gula ʻulaʻula, ka ʻōmaʻomaʻo, a me ke keʻokeʻo.

Hāʻawi ʻo Giffgaff i kahi palapala hōʻoia 24 mau mahina no ka maluhia o ka noʻonoʻo i ke kūʻai ʻana i kelepona hou. Ma mua o ka hoʻouna ʻana iā ia, e hoʻopaʻa ʻia ke kelepona i kahi nānā olakino 30-point, a ua hōʻoia ʻia ke ola pākaukau ma kahi o 80% o kona hiki mua. Hoʻohui ʻia, holoi ʻia nā kelepona a pau i ka ʻikepili.

Inā he mea hoʻohana giffgaff hou ʻoe, pono ʻoe e kūʻai i kahi hoʻolālā ʻikepili me ka liʻiliʻi o £10 no 20GB. Eia nō naʻe, aia kēia hoʻolālā ma ke ʻano o kēlā me kēia mahina, ʻo ia hoʻi, ʻaʻohe ʻaelike lōʻihi a i ʻole nā ​​hoʻohiki. Eia kekahi, hāʻawi ʻo giffgaff i kahi kulekele hoʻihoʻi 21-lā me ka pilikia ʻole a i ʻole pilikia.

ʻO ka Samsung Galaxy S22, i hoʻokuʻu ʻia ma 2022, he kumu kūʻai mua o £769. Hāʻawi ʻo ia i kahi liʻiliʻi liʻiliʻi, kahi kāmela versatile, kahi hoʻolālā nani, a me ka hana maikaʻi loa. Ke noʻonoʻo nei ʻaʻole i hāʻawi ʻia ke kumu hoʻohālike aʻe, ka S23, i nā loli koʻikoʻi he nui, ʻo ka Galaxy S22 kahi koho maikaʻi loa.

