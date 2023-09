Manaʻolana nā Apple Shareholders no ka iPhone 15 i hoʻokuʻu ʻia ma waena o nā hopohopo Kina

By

Me ka hanana hoʻolaha huahana makahiki a Apple ma kahi kokoke i ke kihi, ke kali nei nā mea hoʻopukapuka i ka wehe ʻana o ka iPhone 15 i manaʻo nui ʻia. ʻO nā hōʻike e pili ana i ka pāpā ʻana i nā limahana aupuni e hoʻohana ana i nā iPhones a me nā mea ʻē aʻe i kapa inoa ʻia ma ka hana ma Beijing ua hoʻohālikelike ʻia kekahi.

ʻOiai ʻo kēia mau hopohopo, ua hana maikaʻi nā kumukūʻai o Apple ma mua o ka lono mai Kina. Ma hope o kahi pōkole pōkole i ka loaʻa kālā o ka hapaha ma ʻAukake, ua piʻi ke kumukūʻai ma luna o 9% i nā pule a hiki i Kepakemapa 5th. ʻO ka mōʻaukala, ʻo ka manawa e alakaʻi ana i ka hanana huahana makahiki a Apple ua kūleʻa no nā ʻāpana o ka hui, ʻoiai mai ka makahiki 2016 i ka wā i hoʻomaka ai ʻo Apple ma mua o ka S&P 500.

Ke nānā nei i ka hana a Apple i nā makahiki i hala, ʻike mākou i kahi moʻolelo hui. I ka makahiki 2016, ua kūʻai pālahalaha ke kumukūʻai ma mua o ka lele ʻana ma kahi o 7% ma hope o ka hanana media. I ka makahiki 2017, ua emi iho nā ʻāpana ma mua o ka piʻi ʻana o ka makahiki. Eia nō naʻe, ʻike ka 2018 i ka emi ʻana ma hope o ka hanana, ʻoiai ʻo 2019 a me 2020 i loaʻa i nā lanakila nui. I ka makahiki 2021, ua hōʻole ke kumukūʻai ma mua o ka hui ʻana ma hope o ka hanana, a ma 2022, hāʻule i ka hopena.

ʻO ka hoʻolaha huahana o kēia makahiki, i kapa ʻia ʻo "Wonderlust," ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻokomo i kahi hōʻike e ka Luna Nui ʻo Tim Cook mai ke keʻena nui o Apple ma Cupertino, Kaleponi. ʻO ka nūhou hou e pili ana i ka pāpā ʻana i ka hoʻohana ʻana o ka iPhone e nā limahana aupuni Kina ua hoʻonui wale i ka manaʻo no ka hanana.

ʻOiai ua loaʻa ka waiwai o Apple i nā poho i ka pule i hala aku nei, ua manaʻo nui nā mea loiloi i ke kūʻai aku ma ke ʻano he overblown. ʻO Wedbush Securities, no ka laʻana, manaʻoʻiʻo ʻo ka loaʻa ʻana o ka ʻāpana o Apple ma ka mākeke kelepona Kina ma mua o ka hopena o ka pāpā aupuni. Manaʻo ʻo Goldman Sachs e pili ana kēlā pāpā i ka 7.5% o ka heluna kanaka hana ma Kina a he 1% ka hopena i ka loaʻa kālā o Apple.

Ke hoʻomau nei ʻo Jim Cramer, kahi mea hoʻopukapuka koʻikoʻi, i kāna manaʻo manaʻo maikaʻi iā Apple, e ʻōlelo ana e kūʻai mau ana nā mea kūʻai aku Kina i nā huahana Apple. ʻOiai nā hopohopo e pili ana iā Kina, ke hoʻomau nei nā mea kuleana o Apple no ka hoʻokuʻu ʻana o iPhone 15 a ke kali nei lākou i ka hoʻolaha.

Sources:

– [Kumu 1] (URL)

– [Kumu 2] (URL)