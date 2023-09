"Hoʻomaka ʻo Jean-Claude Van Damme ma ke ʻano he Johnny Cage ma Mortal Kombat 1"

Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Mortal Kombat 1 e hōʻike i kahi mea hoʻokani hoihoi o nā mea kaulana, me JK Simmons, John Cena, a me Megan Fox. Eia naʻe, ʻo kekahi o nā mea hoʻohui kaulana loa i ka pāʻani, ʻo ia ka hōkū hana 80s ʻo Jean-Claude Van Damme, ka mea i hana i ke ʻano cameo e like me Johnny Cage. Ua kaʻana like ʻo Ed Boon, ka mea hana hui pū me ka pāʻani i ka pāʻani o Van Damme ma ka pūnaewele, e hōʻike ana i kona ʻano.

Ma kahi ʻoihana kūʻai hoihoi, ua ʻike ʻia ʻo Boon ma ka hōʻike YouTube "Hot Ones" i mālama ʻia e First We Feast. I loko o kāna mau minuke he 14 mau minuke, ua kūkākūkā ʻo Boon i ka Mortal Kombat 1 a me ka mōʻaukala o ka moʻolelo ʻoiai ʻo ka hoʻāʻo ʻana i nā ʻuala wela me nā ʻēheu moa. Ua hōʻike pū ka wikiō i kekahi mau kiʻi pāʻani, me kahi ʻike pōkole o ke ʻano o Van Damme ma ka 5:52 mark. I loko o ke kiʻi, ʻo Van Damme e pume i ka lewa, hoʻohuli i ka manu, a loaʻa kahi ʻano like me kona ʻōpio.

Ua hōʻike pū ʻo Boon i kahi moʻolelo hoihoi e pili ana i ke komo ʻana o Van Damme i Mortal Kombat 1 i lawe mai i ka pūʻulu holoʻokoʻa. Ua hōʻike ʻo ia ua hoʻokumu ʻia ka pāʻani mai NetherRealm Studios 'ʻaʻole i hoʻāʻo e hana i kahi pāʻani e pili ana iā Jean-Claude Van Damme ma kahi o 30 mau makahiki i hala. ʻOiai ke kūʻē mua ʻana mai Van Damme, ua hoʻokō ka hui i ka hoʻopaʻa ʻana i kona komo ʻana, e hana ana i kahi manawa hoihoi no ka hui hoʻomohala.

ʻO Van Damme e like me Johnny Cage e lilo i ʻāpana o ka lā hoʻolaha ʻo Kombat Pack DLC o Mortal Kombat 1, e hoʻokuʻu ana ma Kepakemapa 19th no PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, a me PC.

