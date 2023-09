Manaʻo ʻo Metro i ka ʻoihana kamaʻilio ʻana me nā Billboards Digital

Ke ʻimi nei ʻo Metro i ka ʻae ʻia no kāna "Transportation Communication Network" i manaʻo ʻia, e pili ana i ke kūkulu ʻana a hiki i 86 mau palapala hoʻolaha kikohoʻe ma nā ʻano waiwai o Metro ma Los Angeles. Hoʻokomo pū ʻia ka hoʻolālā i ka wehe ʻana o 200 mau hōʻailona ma waho o ka pūnaewele ma nā waiwai Metro. Aia nā hōʻailona kikohoʻe hou ma loko o 22 o nā wahi hoʻolālā kaiāulu 35 o ke kūlanakauhale.

ʻO ka hōʻailona i manaʻo ʻia he mea waiwai, me ka loaʻa kālā hoʻolaha ma waena o $300 miliona a me $500 miliona ma kahi o 20 mau makahiki. E hoʻokaʻawale ʻia ke kālā ma waena o Metro a me ke kūlanakauhale ʻo Los Angeles, a e koi ʻia ke kūlanakauhale e hoʻokaʻawale i nā kālā i nā papahana pili i ka halihali.

Ma waho aʻe o ka loaʻa kālā, hiki i nā palapala hoʻolaha kikohoʻe ke lawelawe i nā kumu ʻē aʻe. E loaʻa iā lākou ka hiki ke hoʻolaha i nā leka palekana lehulehu a e hōʻiliʻili i ka ʻikepili huakaʻi a me ka ʻikepili kaʻa. Hiki ke hoʻohana ʻia kēia ʻikepili no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka manawa hōʻailona a me ka hoʻonohonoho mua ʻana i ka halihali lehulehu.

Eia naʻe, e kūʻē paha ka papahana i manaʻo ʻia. Ua hōʻike mua ka poʻe kūʻē i ka Transportation Communication Network i ko lākou kūʻē ʻana i nā hālāwai ma mua, a aia nā hōʻike o nā pilikia pili kānāwai i ka papahana.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hiki i ka Metro Communication Communication Network ke lawe mai i ka loaʻa kālā hoʻolaha nui aʻo ka hāʻawi pū ʻana i nā pono e like me ka leka uila palekana lehulehu a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻoihana kaʻa. E nānā ʻia ka papahana e ka Los Angeles City Planning Commission i kēia pule aʻe.

Sources:

– Hōʻike nā limahana o Metro Transportation Communication Network

- Hōʻike ʻo Ianuali 2023 i ka Metro Board

- Hōʻike ka Los Angeles Times e pili ana i ke kū'ē a me nā pilikia pili kānāwai