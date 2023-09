E hui me ka mea hoʻolālā a me ke aloha aloha nāna e ʻimi i nā poʻohiwi me nā Obamas

Hōʻuluʻulu manaʻo: E ʻike i kahi mea hoʻolālā a philanthropist he hoaaloha me nā Obamas a hui pū me nā mea koʻikoʻi i ka ʻoihana leʻaleʻa.

I loko o ke ao o ka hui kiʻekiʻe a me nā poʻe kaulana, aia kekahi poʻe e hoʻohui pono i ka kūleʻa ʻoihana me nā hana philanthropic. ʻO kekahi o ia mea kaulana he mea hoʻolālā a philanthropist, nona nā pilina pili i nā poʻe koʻikoʻi e like me Obamas.

ʻIke ʻia no kona ʻano maikaʻi ʻole o ke ʻano a me nā hoʻolālā hou, ua hana kēia mea hoʻolālā i inoa nona iho i ka ʻoihana hana. Ua hoʻohuli ʻia kāna mau talena i ka manaʻo o ka poʻe kaulana me Paris Jackson, ka mea i manaʻo iā ia he hoaaloha pili. Me kahi makua kāne billionaire, ua loaʻa iā ia ke kuleana o ke kūʻokoʻa kālā i kona ʻimi ʻana i kona makemake a kōkua i nā poʻe ʻē aʻe ma o kāna mau hana aloha.

Ma waho aʻe o kāna ʻoihana kūleʻa i ke ʻano, ua komo ikaika kēia mea hoʻolālā i nā papahana philanthropic like ʻole. Kākoʻo kāna mau hana i ke kākoʻo ʻana i nā kumu e like me ka hoʻonaʻauao, mālama ola kino, a me ka hoʻoponopono pili kanaka. Ke hana pū nei me nā hui e pili ana i kēia mau kumu, hoʻāʻo ʻo ia e hana i kahi hopena maikaʻi i ke kaiāulu.

ʻO kāna pilina pili me nā Obamas e hōʻike ana i kona mana pilikanaka a me kāna kūpaʻa i ka hana ʻana i ka loli. ʻO ka lilo ʻana i mau hoaaloha me ia mau mea koʻikoʻi ʻaʻole e hoʻokiʻekiʻe wale i kāna ʻike ākea akā e hōʻike pū ana hoʻi i kona hoʻolaʻa ʻana i ka philanthropy a me ka hana.

ʻOiai ʻo kona pili ʻana i ke kaiāulu kiʻekiʻe a me ka ʻoihana leʻaleʻa e loaʻa i ka manaʻo, ʻo kona hoʻolaʻa ʻana i ka hana ʻokoʻa e hoʻokaʻawale maoli iā ia. Me kāna paepae, manaʻo ʻo ia e hoʻoikaika i nā poʻe ʻē aʻe e hoʻohana i kā lākou mana a me nā kumuwaiwai no ka maikaʻi o ke kaiāulu.

Sources:

- Dailymail - Heidi Parker - Paʻi ʻia: 10:02 EDT, 12 Kepakemapa 2023 - Hōʻano hou ʻia: 10:44 EDT, 12 Kepakemapa 2023