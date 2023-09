Ua hoʻolei aku ka mea hoʻopukapuka ʻo Dan Niles i nā ʻāpana Apple, Bets e kūʻē i Tech Giant

ʻO ka mea hoʻopukapuka kaulana ʻo Dan Niles i poʻomanaʻo i ka Pōʻalima i kona hōʻike ʻana i kāna hoʻoholo e kūʻai aku i kāna mau ʻāpana Apple a lawe i kahi kūlana pōkole koʻikoʻi e kūʻē i ka pilikua ʻenehana. Ua hoʻolaha ʻo Niles, ka mea nāna i hoʻokumu a me ka luna hoʻokele koʻikoʻi o ka Satori Fund, i ka neʻe ʻana ma X (ʻo Twitter ma mua) e ʻōlelo ana, "Kūʻai ʻia $ AAPL & i kēia manawa kā mākou waiwai nui loa."

Ua kūʻai mua ʻo Niles i nā ʻāpana Apple ma ʻAukake 18th akā hoʻomaka ʻo ia e kūʻai aku iā lākou i ka Pōʻakolu, e ʻōlelo ana i nā kumu like ʻole no kāna hoʻoholo. ʻO kekahi hopohopo āna i hōʻike ai, ʻo ia ka pilikia e hiki mai ana mai ka hoʻolālā ʻana o Kina e hoʻonui i ka pāpā ʻana i ka hoʻohana ʻana o iPhone i nā hui aupuni. ʻO kēia nūhou, e like me ka mea i hōʻike ʻia e Bloomberg, ua hoʻohui ʻia i ka hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa i ka waihona o Apple, i hōʻole ʻia no ʻelua mau lā ʻelua, e hopena ana i nā poho ma mua o 6% no ka pule.

Eia kekahi, ua hōʻike ʻo Niles i ka hopohopo e pili ana i ke ala hou ʻana o Huawei, kahi ʻoihana kelepona ma Shenzhen. Ua wehe hou ʻo Huawei i kāna ʻōnaehana hana kelepona hou, HarmonyOS 4, me kahi mea kōkua AI i hoʻonui ʻia, e hōʻailona ana i kahi hana hou e hoʻoikaika i kāna ʻoihana kelepona. ʻIke ʻo Niles i kēia he mea hoʻoweliweli i ka māhele mākeke o Apple.

Eia kekahi, ua manaʻo ʻo Niles i ka hoʻomaka hou ʻana o nā uku hōʻaiʻē haumāna hiki ke alakaʻi i nā mea kūʻai aku e hoʻopaʻa i kā lākou mau ʻeke ʻeke, hiki ke hoʻopilikia i ka noi no nā hiʻohiʻona iPhone hou o Apple i hoʻonohonoho ʻia e hoʻomaka i ka hāʻule.

ʻO ka mea hope loa, ua kuhikuhi ka mea hoʻopukapuka i nā hopohopo e pili ana i ka hoʻonui ʻia ʻana o Apple, no ka hāʻule ʻana o ka loaʻa kālā i nā hapaha i hala. Ua nīnau ʻo Niles i ke kumukūʻai o ka ʻoihana no ka makahiki 2023, i ka hoʻohālikelike ʻana i ka ratio S&P a me ka manaʻo e hoʻomaka nā mea hoʻopukapuka e nīnau i ka loiloi kumu o Apple.

Ma ka hōʻuluʻulu manaʻo, ʻo ka hoʻoholo a Dan Niles e kūʻai aku i kāna mau ʻāpana Apple a pili i ka hui e hōʻike ana i nā hopohopo e pili ana i ka pāpā ʻana o Kina, ke ala hou ʻana o Huawei, ka hiki ke hoʻohaʻahaʻa i ka noi o nā mea kūʻai aku, a me ka hoʻonui ʻana o Apple i ka hoʻohālikelike ʻana i kāna hana kālā hou. Ma ke ʻano he mea hoʻopukapuka i hahai nui ʻia, ua hoʻohuli ʻia ka neʻe ʻana o Niles i nā pilikia a me nā pilikia e kū nei kekahi o nā ʻoihana ʻenehana waiwai nui o ka honua.

Sources:

– Nūhou Bloomberg

– ʻO ka Wall Street Journal