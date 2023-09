Hoʻokumu ʻo Harvard Researchers Center e aʻo i ka maikaʻi o nā ʻōpio

Ua hoʻonohonoho ʻia ke Kula ʻOihana Hoʻonaʻauao o ke Kulanui ʻo Harvard e wehe i ka Center for Digital Thriving i kēia mahina aʻe, kahi kikowaena noiʻi e noiʻi ana i ka pono kamepiula o nā ʻōpio. E hui pū ke kikowaena me nā kulanui, nā ʻoihana olakino noʻonoʻo, nā kumu aʻo, a me nā ʻohana e alakaʻi i ka noiʻi a loaʻa nā ʻike i ka hopena o ka ʻenehana i ka maikaʻi o ka noʻonoʻo a me ka naʻau o nā ʻōpio.

ʻO kekahi o nā pahuhopu nui o ke kikowaena ʻo ia ka hoʻomaopopo ʻana i nā pilikia a me nā manawa kūpono e hāʻawi ʻia e ka ʻenehana i ka poʻe ʻōpio. Manaʻo ka poʻe noiʻi e ʻimi i ke ʻano o ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana kikohoʻe a me nā paepae e pili ana i nā ʻano like ʻole o ke ola o ka poʻe ʻōpio, me ko lākou olakino noʻonoʻo, ka pilina pili kanaka, a me ka hana hoʻonaʻauao.

Ma ke aʻo ʻana i nā maʻamau kikohoʻe o ka poʻe ʻōpio, manaʻolana ke kikowaena e ʻike i nā hoʻolālā a me nā hana i hiki ke hāpai i ka maikaʻi kikohoʻe maikaʻi. Hiki i kēia ke komo i ka hoʻonaʻauao ʻana i nā mākua, nā kumu aʻo, a me nā ʻōpio iā lākou iho i nā maʻamau kikohoʻe olakino, a me ka hoʻomohala ʻana i nā mea hana a me nā kumuwaiwai e hiki ke hoʻonui i kā lākou ʻike pūnaewele.

He waiwai nā ʻike noiʻi o ke kikowaena ʻaʻole wale no nā mākua a me nā kumu hoʻonaʻauao akā no nā mea hana kulekele a me nā ʻoihana ʻenehana. E hāʻawi ia i nā ʻike e pili ana i nā hōʻike e pili ana i nā hopena o ka ʻenehana ma luna o nā ʻōpio a kōkua i ka hoʻomohala ʻana i nā kulekele a me nā alakaʻi e hāpai ana i ke kuleana a me ka pono o ka hoʻohana ʻana i nā paepae kikohoʻe.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, manaʻo ka Center for Digital Thriving ma ke Kulanui ʻo Harvard e hoʻopaʻa i ka ʻokoʻa ma waena o ka noiʻi a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana ma ke kahua o ka pono kamepiula. Ma ka hana ʻana i ka noiʻi koʻikoʻi a me ka launa pū ʻana me nā mea kuleana like ʻole, ʻimi ʻo ia e hoʻokumu i kahi ʻike maikaʻi aʻe o ka pilina paʻakikī ma waena o nā ʻōpio a me ka ʻenehana a kōkua i ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā e hoʻomaikaʻi ai i ko lākou ola maikaʻi i ka makahiki kikohoʻe.

