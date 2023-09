ʻO nā Apple Smartwatches hou loa: He loiloi

Ua hoʻokuʻu hou ʻo Apple i kāna laina hou o nā smartwatches, a ua loaʻa iā mākou ka manawa e hoʻāʻo iā lākou. Me kā lākou mau hiʻohiʻona hou a me ka hoʻomaikaʻi ʻana, hāʻawi kēia mau wati akamai i nā ʻano pono no nā mea hoʻohana.

Hele mai nā Apple smartwatches hou me ka hiki ke nānā i ke olakino a me ka hoʻoikaika kino. Hiki iā lākou ke nānā i ka puʻuwai puʻuwai, nā ʻano moe, a me nā pae oxygen koko, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i nā ʻike koʻikoʻi i ko lākou olakino holoʻokoʻa. He mea maikaʻi loa kēia mau hiʻohiʻona no ka poʻe i ʻike i ko lākou olakino a makemake e noho ma luna o kā lākou mau pahuhopu hoʻoikaika kino.

Hoʻohui hou, hāʻawi nā smartwatches hou i ka hana i hoʻohālikelike ʻia i ko lākou mau mua. Me ka mea hana wikiwiki a me nā kiʻi i hoʻonui ʻia, hāʻawi kēia mau mea i kahi ʻike mea hoʻohana maʻalahi a ʻoi aku ka maʻalahi. Inā ʻoe e hoʻokele ana ma o nā polokalamu, e pane ana i nā memo, a i ʻole ka hoʻomaʻamaʻa ʻana, ʻoi aku ka wikiwiki a me ka maikaʻi o nā wati akamai hou.

Eia kekahi, ua hoʻomaʻemaʻe ʻia ka hoʻolālā ʻana o nā smartwatches hou. Hāʻawi lākou i nā hoʻolālā nani a ʻoi aku ka maikaʻi, e hana ana iā lākou i nā mea hoʻonaninani no kēlā me kēia lole a i ʻole manawa. ʻO ka hōʻikeʻike he'ālohilohi a'ōlinolino, e hōʻoiaʻiʻo ana i kaʻike pono,ʻoiai i ka mālamalama o ka lā. Hiki ke hoʻololi maʻalahi nā kaula, e ʻae i nā mea hoʻohana e hana i kā lākou smartwatches e kūpono i ko lākou ʻano pilikino.

I ka hopena, hāʻawi nā Apple smartwatches hou i nā hiʻohiʻona hoihoi a me nā hoʻomaikaʻi. Me ka nānā ʻana i ke olakino holomua, ka hana i hoʻonui ʻia, a me nā hoʻolālā nani, pono e loaʻa kēia mau wati akamai no nā poʻe akamai i ka ʻenehana e makemake e noho pili a hoʻokumu i ko lākou pono.

Sources:

- Nā wati akamai hou loa a Apple (The Verge)

- Hiki ke nānā i ke olakino a me ka hoʻoikaika kino: wehewehe

– Mea hana: wehewehe

– Nā kiʻi: wehewehe

- Nā kaula hoʻololi: wehewehe