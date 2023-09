Hoʻokomo ʻo Ireland i ke ʻano kālā ʻole: He aha ke ʻano o nā mea kūʻai aku?

Ke noi nui ʻia nei nā mea kūʻai aku ma Irish e uku uila ma mua o ka hoʻohana ʻana i ke kālā. Nui nā ʻoihana, ʻo ia hoʻi ʻo Ryanair a me ka hale kūʻai ola ʻo Oliver Bonas, ua koho e hele me ke kālā ʻole. I ka makahiki 2022, ua uku ʻia ʻo 54% o nā kālepa ma Ireland me ke kālā, i hoʻohālikelike ʻia me nā ʻāina e like me Italia, Sepania a me Kelemania kahi i ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka hoʻohana kālā.

ʻO ka neʻe ʻana i nā uku kikohoʻe e lawe mai i ka ʻoluʻolu a hoʻopau i ka pono e lawe i ke kālā, akā ua hāpai pū kekahi i nā hopohopo. He pilikia koʻikoʻi ka pilikino, me nā hopohopo e pili ana i ka ʻaihue kikohoʻe, ka hoʻopunipuni, a me ka hāʻawi ʻana i ka ʻike pilikino. Pono ke kālā no ka poʻe i hoʻokaʻawale ʻia a me nā nāwaliwali. Hāʻawi ia i kahi pilikia i ka wā e hāʻule ai nā ʻōnaehana uku uila, a hāʻawi ia i ka mana ʻoi aku ka nui o ka hoʻolilo ʻana i nā kumukūʻai, ʻoiai ke hele nei ma waho o ka ʻāpana euro.

ʻOiai ʻo ka ʻoluʻolu o nā uku kikohoʻe, ʻaʻole koi mau nā kānāwai i nā ʻoihana e ʻae i ke kālā. I ka makahiki 2010, ua ʻae ke Komisina ʻEulopa i ka "ʻae ʻana" i ke kālā ma ka ʻāpana euro, akā ua ʻae ʻia nā ʻokoʻa. Hiki i nā mea hoʻolako ke hōʻole i ke kālā i nā kūlana kūʻokoʻa, e like me ka hāʻawi ʻana i ka hoʻoholo ʻana i kahi hōʻaiʻē ma lalo o € 5 me kahi memo €200. Ma Irelani, hoʻomalu ʻia ka hoʻohana ʻana i ke kālā e ke kānāwai aelike, a hiki i nā ʻoihana ke koho e hōʻole i ka uku kālā ma lalo o kekahi mau kūlana.

ʻOiai ʻo ka neʻe ʻana i kahi hui cashless e hāʻawi i nā pōmaikaʻi, he mea nui e noʻonoʻo i nā hopena no nā hui like ʻole o nā mea kūʻai. He mau mea koʻikoʻi ka pilikino a me ke komo ʻana i ka hoʻololi mau.

