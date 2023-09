Ua noi aku ʻo Grimes me Elon Musk e ʻike i ke keiki ma ka tweet i holoi ʻia

Ua noi aku ʻo Singer Grimes i kāna hoa mua, ʻo Elon Musk, e ʻae iā ia e ʻike i kā lāua keiki. Ua hoʻopuka ʻia ka noi ma kahi tweet i hoʻopau ʻia i kēia manawa ma ke ʻano he pane i ka pou a ka mea kākau ʻo Walter Isaacson e pili ana i nā māhoe o ka mea hoʻokumu Tesla me kāna hoa o kēia manawa ʻo Shivon Zilis. Ua hōʻike ʻo Grimes i kona huhū no ka hiki ʻole ke ʻike i kāna keiki, me ka ʻōlelo ʻana ua hoʻokaʻawale ke kūlana i kona ʻohana. Ua pane aku ʻo Twitter comms i kāna tweet me kahi leka uila pane auto e hōʻike ana e hoʻi koke lākou iā ia.

Hāʻawi ʻo Grimes lāua ʻo Elon Musk i kahi keikikāne i kapa ʻia ʻo X AE A-Xii a me kahi kaikamahine i kapa ʻia ʻo Exa Dark Sideræl Musk. ʻAʻole i hoʻolaha ʻia ka nūhou o ka hōʻea ʻana o nā māhoe a hiki i Iulai 2022, he mau mahina ma hope o ko lāua hānau ʻana i Nowemapa 2021. Ua hoʻokaʻawale ʻia ka male ma 2021 akā ua hoʻolauleʻa pōkole e hoʻokipa i kā lāua kaikamahine ma o ka surrogate i Dekemaba o ia makahiki. Eia naʻe, ua hoʻolaha ʻo Grimes i kā lākou hoʻokaʻawale lua i ʻekolu mau mahina ma hope.

He ʻewalu mau keiki ʻē aʻe ʻo Elon Musk mai nā pilina ma mua. He keiki kāne ʻo ia a me kāna wahine mua ʻo Justine Wilson, ʻo Nevada, i hala ʻino i ka 10 mau pule. ʻO ke kumu o ka make ʻana, ʻo ia ka maʻi maʻi make pēpē hikiwawe.

ʻO ka pilina o Grimes lāua ʻo Elon Musk ke kumuhana o ka makemake nui o ka lehulehu, me ko lākou mau hiʻohiʻona kiʻekiʻe ma nā hanana e like me ka Met Gala. ʻO ka hoʻonohonoho paʻa ʻana o nā kāne a me ke komo ʻana o Grimes i kā lāua keiki i kēia manawa ua lilo i mea hopohopo. ʻAʻole i pane aku nā Lunamakaʻāinana no Grimes i nā noi no ka ʻōlelo.

