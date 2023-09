ʻO ke ala hou ʻana o ke kiʻi kiʻiʻoniʻoni: he pakele noʻeau mai ka honua kikohoʻe

Hōʻuluʻulu manaʻo: Ke ʻike nei ke kiʻi kiʻiʻoniʻoni i kahi ola hou ʻana e like me ka ulu ʻana o nā mea pena kiʻi e koho iā ia i ala e hōʻike ai i kā lākou ʻike kūʻokoʻa a mālama i ka ʻoihana kiʻi analog. Aia ka hoʻopiʻi i kona hiki ke hāʻawi i kahi ala leʻaleʻa a hoʻokolohua i ke kiʻi, a me ka manaʻo a me ka pīhoihoi e hiki mai ana me ke kali ʻana i ke kiʻiʻoniʻoni e hoʻomohala ʻia.

ʻO ka mea paʻi kiʻi ʻo Kat Swansey, i hoʻokumu ʻia ma Austin, he ʻāpana o kēia ʻano, ke kiʻi wale ʻana ma ke kiʻiʻoniʻoni. Manaʻo ʻo ia i ke kaʻina hana lima a me ka pono e haku pono i kēlā me kēia pana, hoʻoponopono i ka manaʻo a me ka aperture me ka pololei. ʻO ka koho ʻana o Swansey e pana ma ke kiʻiʻoniʻoni he hoʻoholo noʻonoʻo e mālama i ka hana kiʻi a me ka hana ma hope o ke kiʻi.

ʻO Lomography, kahi hui i kūkulu ʻia mai kahi hui kiʻi, ua hana nui i ka hoʻomau ʻana i ka ʻoihana kiʻiʻoniʻoni. Hāʻawi lākou i kahi ʻano kiʻi ʻoniʻoni, me nā koho tinted, e hiki ai i nā mea paʻi kiʻi ke hoʻohui i kahi paʻi kiʻi i kā lākou hana. ʻO Birgit Buchart, ka Luna Nui o Lomography ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, ʻaʻole ia e pili ana i ke kiʻi kiʻiʻoniʻoni e pili ana i ka hoʻoikaika ʻana no ka hōʻike kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka ʻoiaʻiʻo akā hoʻohana iā ia ma ke ʻano he mea hana hana i ke ola o kēlā me kēia lā.

Aia ka hoʻopiʻi o ke kiʻi kiʻiʻoniʻoni ma ke kaʻina hana ponoʻī. ʻAʻole like me nā kiʻi kiʻi kiʻi, pono ia i ke ahonui a me ka makemake e kali no ka hoʻomohala ʻana o ke kiʻiʻoniʻoni. Hoʻohui kēia manaʻo i ka hauʻoli a me ka pīhoihoi i ka wā e loaʻa ai nā kiʻi paʻi. ʻO ka hiki ke hoʻokō i nā waihoʻoluʻu kūʻokoʻa a me nā hopena ʻaʻole maʻalahi i hoʻopili hou ʻia i ke kiʻi kiʻi kiʻi kahi ʻano ʻē aʻe e huki ai i nā mea pena i ke kiʻiʻoniʻoni.

ʻO ke ala hou ʻana o ke kiʻi kiʻiʻoniʻoni he mea hōʻoia i ka hoʻomau mau ʻana o nā kaʻina hana analogue i loko o ke ao kikohoʻe. Hāʻawi ia i kahi pakele noʻonoʻo mai ka ʻoluʻolu koke o ka ʻenehana hou a me ka hoʻi ʻana i ka noʻonoʻo a me ka noʻonoʻo ʻana i ka hopu ʻana i nā kiʻi.

