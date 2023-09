ʻO GoPro Hero 12 ʻEleʻele: Hoʻomaikaʻi ʻia, ka ikaika o ka pākaukau, a me nā ʻano pana

ʻO ka GoPro Hero 12 ʻEleʻele kahi kāmeʻa hana kiʻekiʻe loa i kūkulu ʻia ma luna o ka kūleʻa o kona mua, ʻo ka Hero 11 Black. Me nā manawa holo lōʻihi, hoʻomaikaʻi i ka ikaika o ka pākaukau, a me nā ʻano pana pana i hoʻomaikaʻi ʻia, hāʻawi ka Hero 12 Black i kahi ʻike wehewehe kikoʻī no nā mea paʻi kiʻi a me nā mea paʻi wikiō.

ʻO kekahi o nā holomua koʻikoʻi i ka GoPro Hero 12 Black ʻo kāna hana pākaukau. Me ka hoʻopaʻa wikiō 4K120, hiki i ke kāmela ke hoʻopaʻa i ka 58 mau minuke ma ka uku hoʻokahi, ke hoʻohālikelike ʻia me nā minuke 28 o ka Hero 11 Black. Pēlā nō, hiki ke hoʻopaʻa ʻia nā wikiō 5.3K/60 i kēia manawa no 70 mau minuke, kahi hoʻomaikaʻi kupaianaha mai nā minuke 35 o ke kumu hoʻohālike mua. Hiki i kēia mau hoʻomaikaʻi ʻana ma muli o ka pā uila Enduro i hoʻokomo ʻia i ka Hero 11 Black, i hoʻopaʻa ʻia no ka hiki a me ke kemika.

Mālama ka Hero 12 Black i ka sensor 8:7-inihi i loaʻa i kona mua akā hoʻohui i nā hiʻohiʻona polokalamu hou e wehe i nā ʻano pana. Loaʻa i ka pahupaʻikiʻi ke ʻano hopu paʻa no nā wikiō hiʻohiʻona 9:16, kūpono ia no nā mea hana ʻike ma Instagram a me YouTube Shorts. Hoʻohui hou, hoʻohana ka mode HyperView i ka laulā piha o ka sensor e pana i nā wikiō hiʻohiʻona 16: 9, kūpono me nā mode TimeWarp, Night Lapse, a me Time Lapse.

ʻO kekahi hiʻohiʻona ʻē aʻe o ka Hero 12 Black ʻo ia ka hoʻohālikelike ʻana me ka pilina Bluetooth, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hoʻopili i nā microphones a me Apple AirPods no ka hoʻopaʻa leo. Pono pono kēia hiʻohiʻona no nā mea hana maʻiʻo e hilinaʻi nei i nā wikiō kūpaʻa a pono e uhi i nā leo a i ʻole nā ​​moʻolelo i kā lākou kiʻi.

Hāʻawi pū ka GoPro Hero 12 Black i ke koho e hoʻomaikaʻi i nā wikiō me ka ʻenehana HDR, e hāʻawi ana i ka laulā ikaika a me nā kikoʻī i nā kiʻi a me nā wikiō. ʻOiai e emi iki ana paha ka nui o ke kiʻi i ka wā e paʻi ana i nā wikiō 5.3K me ka HDR hiki ke hoʻohana ʻia, pono ke kālepa-off no ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā kukui a me nā kikoʻī i hopu ʻia e ka sensor ākea piha.

I ka hopena, ʻo ka GoPro Hero 12 Black kahi hōʻike i ka hoʻokō ʻana o GoPro i ka hoʻomau mau ʻana. Me kona ola pākaukau lōʻihi, nā ʻano pana pana like ʻole, a me nā hiki HDR, hāʻawi kēia kāmele hana i kahi ʻike hoʻopaʻa leo maikaʻi loa no ka poʻe hoihoi a me ka poʻe loea.

Sources:

"ʻO GoPro Hero 12 ʻEleʻele: ʻO nā manawa holo lōʻihi, hoʻomaikaʻi i nā ʻano pana," Vishal Mathur, HT Tech.

"ʻO GoPro Hero11 Black ka mea hōʻoia pehea e hiki ai i nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi ke kiʻi i ka hopena kiʻekiʻe," Unknown, HT Tech.

"[Kūʻokoʻa] I kona hakakā ʻana iā Google Maps, mālama ʻo MapmyIndia i ke ahonui a me ka ʻike," ʻo Jinoy Jose P, HT Tech.