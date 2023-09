Ke hoʻolauna nei i ka GoPro Hero 12 Black: Nā hiʻohiʻona, ke kumu kūʻai, a me nā kikoʻī

ʻO ka GoPro Hero 12 Black i manaʻo nui ʻia ua hoʻokuʻu ʻia ma India, e hāʻawi ana i nā hiʻohiʻona hoihoi a me nā hoʻomaikaʻi no ka hopu ʻana i nā kiʻi a me nā wikiō kupaianaha. Kūʻai ʻia ma Rs. 45,000 no ka mana maʻamau a me Rs. 65,000 no ka Creators Edition, ʻo kēia pahupaʻi kiʻi hana e hoʻowalewale i nā mea hana ʻoihana a me nā mea hoihoi.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka GoPro Hero 12 Black ʻo kāna kākoʻo HDR no ka hoʻopaʻa wikiō 5.3K a me 4K. Hāʻawi kēia i ka hoʻonui ʻia ʻana o ka dynamic range, e loaʻa ana i nā kiʻi kikoʻī ʻoi aku ka maikaʻi. Hoʻohui ʻia, ua hoʻokomo ʻia kahi ʻano hopu kūʻokoʻa hou, e hiki ai i nā mea hoʻohana ke kiʻi i nā kiʻi a me nā wikiō ma kahi kikoʻī 9:16. Hoʻokomo pū ka kamera i nā hiʻohiʻona e like me TimeWarp, Time Lapse, Night Effects, a me Night Lapse.

Hāʻawi ka Hero 12 Black i ka hoʻoikaika ʻana me HyperSmooth 6.0 me AutoBoost. Ma ka ʻimi ʻana i ʻehā mau ʻikepili hou aʻe, hāʻawi ka pahupaʻikiʻi i nā kiʻi maʻalahi. Kākoʻo pū ʻo ia i ka GP Log + LUTS a hāʻawi i ka kala 10-bit, ʻoluʻolu i nā mea paʻi wikiō a me nā mea paʻi kiʻi.

No ka poʻe hoihoi i ke kiʻi, hoʻolauna ka GoPro Hero 12 Black i kahi hiʻohiʻona hou i kapa ʻia ʻo Interval Photo. Hāʻawi kēia i nā mea hoʻohana e kiʻi i nā kiʻi i hoʻopaʻa ʻia mai ka 0.5 kekona a hiki i ka 120 kekona, kūpono no ka hana ʻana i nā kaʻina manawa-lapse.

ʻO kahi hoʻohui hoihoi i ka Hero 12 Black ʻo ia ka hiki ke hoʻopaʻa leo leo uila. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻohui i kā lākou mau headphone Bluetooth i ka pahupaʻikiʻi, e ʻae ana i ka hoʻopaʻa leo leo uea ʻole, nā kauoha leo, a me nā mākaʻikaʻi kamera. Hiki i ka pahupaʻikiʻi ke hoʻohui i ʻehā mau polokalamu Bluetooth i ka manawa like.

Hoʻohana ʻia e ka polokalamu GP2 a hoʻolako ʻia me kahi sensor 1/1.9-inch, hāʻawi ka Hero 12 Black i kahi ākea ākea 177-degere o ka nānā ʻana me ka Max Lens Mod 2.0. Hele mai me ka 2.27-inch touchscreen ma ka hope a me ka 1.4-inch non-touch display ma ke alo.

Ua hoʻomaikaʻi hou ʻia ke ola pākaukau me ka pākaukau 1,720mAh Enduro hou, e hāʻawi ana i ʻelua manawa o ke ola pākaukau i hoʻohālikelike ʻia i ke kumu hoʻohālike mua. He wai ʻole ka pahupaʻikiʻi a hiki i 10 mika a i ʻole 33 kapuaʻi me ka pahu pale.

Loaʻa ka GoPro Hero 12 Black i kēia manawa no ke kauoha mua a hiki ke loaʻa no ke kūʻai ʻana ma o nā hale kūʻai pūnaewele a me waho ma India e hoʻomaka ana i ka lā 13 Kepakemapa. e loaʻa i ka hopena o Nowemapa.

Source: Hoʻokumu ʻia kēia ʻike ma kahi ʻatikala i paʻi ʻia ma Live Mint, i kapa ʻia ʻo "GoPro Hero 12 Black Launched in India; Kumukūʻai, nā kikoʻī, a me nā mea hou aku".