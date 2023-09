Hoʻokomo ka poʻe loio Repubalika i ka bila e hoʻopaʻa ai i ke kālā Digital Bank Central

ʻAʻole i pau ka manawa o ka poʻe loio Repubalika ma US i ka lawe ʻana i nā kānāwai i ka papahele o ka Hale e manaʻo ana e kāohi i ka hoʻokomo ʻia ʻana o kahi kālā kikohoʻe panakō waena (CBDC). E hoʻokomo hou ʻo House Majority Whip Tom Emmer i ka Central Bank Digital Currency Anti-Surveillance State Act, kahi e manaʻo ai e pale i ka Federal Reserve a me kāna mau lālā lālā mai ka hoʻopuka ʻana i kahi mana kikohoʻe o ke kālā a hoʻohana iā ia e hoʻokō i nā kulekele kālā.

Ua kaulana nā CBDC i nā makahiki i hala iho nei, me nā ʻāina he 130, e hōʻike ana i ka 98% o ka hoʻokele waiwai honua, e ʻimi ana i nā mana kikohoʻe o kā lākou kālā. Eia nō naʻe, hoʻopaʻapaʻa lākou i waena o nā mea hoihoi crypto a me nā conservatives no ka mea, ʻaʻole like me nā cryptocurcies kuʻuna, hoʻokumu ʻo CBDC i kahi loulou kālā ma waena o nā kamaʻāina pilikino a me ke aupuni.

ʻO kekahi o nā manaʻo nui e hiki i nā aupuni ke hoʻohana i ka CBDC no ka loaʻa ʻana o ka hiki ʻole i ka ʻikepili kālā o nā kamaʻāina pilikino, e alakaʻi ana i nā hopohopo e pili ana i ka hoʻonui ʻana i ka nānā. Hoʻopaʻapaʻa ka poʻe hoʻopaʻapaʻa i ka hiki ke komo a me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili mea hoʻohana ma mua o nā pono o nā kumukūʻai haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka hoʻonui ʻana i ke kālā.

Ua ʻōlelo ka hoʻokele Biden ʻaʻohe manaʻo e hoʻopuka i kahi CBDC, akā ke kānalua nei nā poʻe kānāwai GOP ma muli o nā hana i hana ʻia e ka Federal Reserve, e like me ka noiʻi a me nā papahana pilote, e ʻimi i ka hiki ke hoʻokō i kahi CBDC.

ʻO ka bila hou a House Majority Whip Tom Emmer e ʻimi nei e hoʻoponopono i ke ʻano o ka ʻāina kulekele waiwai kikohoʻe. Hoʻopuka ia i ka pāpā ʻana i nā "CBDC intermediated," i hoʻopuka ʻia e ka Federal Reserve akā mālama ʻia e nā panakō kūʻai a me nā ʻoihana kālā ʻē aʻe ma mua o ka Fed. ʻO kēia ke kumu hoʻohālike e hoʻohana ai ʻo Kina no kāna yuan digital.

Hoʻopau pū ka bila i kahi ʻōlelo e koi ana i ka Fed e hōʻike i nā papahana pilot CBDC a i ʻole nā ​​​​haʻawina i ka ʻaha kūkā, no ka mea, ua hoʻoponopono ʻia kēia mau pilikia ma nā bila ʻokoʻa. ʻOiai ʻaʻole hiki ke hoʻoholo ʻia ke kānāwai anti-CBDC i kēia makahiki ma muli o ka mana Demokarata o ka Senate a me ka Hale Paʻa, ke manaʻo nei nā mea kākoʻo o ka bila e hoʻonui i ka ʻike o ka lehulehu e pili ana i nā hemahema o CBDC.

ʻO ka bila hou e hele mai ana ma mua o ka hoʻolohe ʻana o ka subcommittee House Financial Services ma CBDCs, a ua manaʻo ʻia ka luna hoʻomalu o Securities and Exchange Commission Gary Gensler e hōʻike e pili ana i kona hoʻokokoke ʻana i ka hoʻoponopono waiwai kikohoʻe i mua o ke Komite Banking Senate.