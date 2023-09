ʻO ka hoʻopuka hoʻopaʻapaʻa o ka pahu huna huna a Google

Hōʻuluʻulu manaʻo: ʻO ka hoʻolaha ʻana o Google i kāna Privacy Sandbox, kahi kahua hoʻolaha e hahai ana i nā ʻaoʻao pūnaewele o nā mea hoʻohana a hoʻopuka i nā kumuhana hoʻolaha e kaʻana like ʻia me nā pūnaewele. ʻO ka paepae, i ʻike mua ʻia ʻo FLoC a me Topics API, ua kū i ke kūʻē akā ke koi ʻia nei i nā kūkulu hana. ʻOiai ʻo ka moʻomanaʻo moʻomanaʻo ʻaoʻao mua no ka hoʻolālā hou ʻana o Chrome, ua hūnā ʻia ka hoʻolaha hoʻolaha hoʻolaha ma ka ʻaoʻao privacysandbox.com, e hōʻike ana i ka ʻike o Google i kona kaulana ʻole. E loaʻa i nā mea hoʻohana Chrome kahi hoʻolaha pop-up e pili ana i ka hiʻohiʻona "hoʻolaha pilikino" i ʻōwili ʻia, me ka ʻōlelo ʻana ʻo Google he hana ia i kahi pūnaewele pilikino. Eia nō naʻe, ʻo ka paepae hoʻolaha hou, kahi a Google e hoʻolālā ai e hoʻohana ma ke ʻano he ʻokoʻa i nā kuki hoʻokele ʻaoʻao ʻekolu, he mau palena a loaʻa wale ma nā polokalamu kele Chromium. ʻIke ʻia ka neʻe ʻana ma ke ʻano he pane i ka hoʻoholo a Apple e kāohi i nā kuki ʻaoʻao ʻekolu ma Safari, ka mea i hoʻopilikia i ka loaʻa kālā o Google. Ua hoʻohewa ka Electronic Frontier Foundation i ka FLoC a Google, e koi ana i kahi hopena ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ka hana hou ʻana i ka huli ʻana.

