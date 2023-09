Hoʻokuʻu ʻo Google i ke wikiō Teaser no Pixel Watch 2

Ke hoʻomau nei ʻo Google e hoʻonui i ka kali no kāna mau polokalamu Pixel e hiki mai ana, me kahi wikiō teaser hou e hōʻike ana i ka Pixel Watch 2. ʻO ka wikiō, i kapa ʻia ʻo "Sneak Peek ma Google Pixel Watch 2," hāʻawi i nā mea nānā i kahi nānā kokoke i ka smartwatch i manaʻo nui ʻia.

ʻO ka Pixel Watch 2 ke ʻano like me kona mea i loaʻa mua, me ka hoʻololi ʻike wale ʻia he lei i hoʻolālā ʻia. Eia naʻe, ʻo ka mea i hoʻokaʻawale i kēia ʻano hoʻohālike hou ʻo ia ka palapala "IP68" ma ke kua, e hōʻike ana i kona hiki ke pale i ka lepo - kahi hoʻomaikaʻi ma mua o ka hanauna i hala.

Hoʻonohonoho ʻia ka Pixel 8, Pixel 8 Pro, a me Pixel Watch 2 i kahi hanana kūikawā ma New York ma ʻOkakopa 4. E hoʻomaka hoʻi nā kauoha mua no kēia mau mea hana ma ka lā hoʻokahi, e hoʻoulu hou i ka hauʻoli ma waena o nā mea ʻenehana.

Ke kali nui nei ka poʻe i ka hoʻokuʻu kūhelu, pono e ʻike ʻia ka Pixel Watch 2 e manaʻo ʻia e hāʻawi i nā hiʻohiʻona maikaʻi a me nā hana i hoʻohālikelike ʻia i kona mua. Me ka mooolelo ikaika a Google ma ke kahua wati akamai, hiki i nā mea hoʻohana ke manaʻolana i ka hoʻohui ʻana me nā polokalamu Pixel ʻē aʻe a me kahi ʻike mea hoʻohana i hoʻonui ʻia.

E hoʻomau no nā mea hou a me ka ʻike kikoʻī e pili ana i ka Pixel 8, Pixel 8 Pro, a me Pixel Watch 2 ke hoʻokokoke nei mākou i ko lākou lā hoʻomaka. ʻO ka manaʻo paʻa o Google i ka hana hou a me kona hoʻolaʻa ʻana i ka hoʻomaikaʻi mau ʻana i kā lākou mau polokalamu e hōʻike ana ʻaʻole e hoʻohina kēia mau makana hou.

